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Барнаульцам покажут грандиозное средневековое шоу "Приношение Босху"

, ИА "Амител"
Ансамбль средневековой музыки Flos Florum покажет в филармонии шоу, построенное на полотнах Иеронима Босха

Впервые в Барнауле пройдет грандиозное средневековое шоу "Приношение Босху". Мероприятие состоится в филармонии 14 марта. Как рассказали организаторы, зрителей ждут таинственные звуки старинных инструментов, мистическая атмосфера и завораживающая музыка, сокрытые масками лица, фигуры, словно сошедшие с картин Иеронима Босха, и драйв средневекового рок-концерта в большом шоу группы Flos Florum.

"Концерт посвящен 500-летию со дня смерти Иеронима Босха. Сюрреалистические и гротескные образы с загадочных полотен мастера послужили вдохновением для музыкантов Flos Florum не только в работе над музыкой программы, но и в формировании нового имиджа группы, и даже создании своих собственных, невиданных ранее музыкальных орудий в стиле художника", – рассказывают в филармонии.

В рамках концерта будут представлены композиции из средневековых мелодий и собственные звуковые фантазии, вдохновлённые такими знаменитыми картинами Босха, как "Сад земных наслаждений", "Поклонение волхвов", "Семь смертных грехов", "Воз сена", "Искушение святого Антония", "Страшный Суд". 

Программа сопровождается видеорядом из картин голландского художника. Шоу начнется в 18:30.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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