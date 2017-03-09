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Сильный пожар произошел ранним утром 9 марта в многоквартирном доме на улице Советской Армии, 79.
По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, данные о возгорании поступили в 04:03. Локализовать пожар удалось только в 04:41, а ликвидировать — в 04:58.
Огнем уничтожена кровля дома, также пострадали перекрытия и стены. ЧП обошлось без пострадавших, но пришлось предпринять эвакуацию жильцов.
"На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 46 человек и 15 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекались 34 человека личного состава и 11 единиц техники", – уточняют в экстренном ведомстве.
Причиной пожара, вероятнее всего, стало нарушение правил монтажа электрооборудования.
Комментарии
...нарушение правил монтажа электрооборудования. в 3 часа ночи. ну-ну...
Началась зачистка квартала под застройку?!
по любому не просто так
устали люди жить в трущобах, вряд ли найдут поджигателей, другого пути выбраться из трущоб сегодня нет
АЛЕКСАНДР, сломай себе ногу, из дома в больницу выберешься