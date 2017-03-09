Главный весенний праздник — 8 марта — отметили в России. Amic.ru решил собрать самые яркие снимки барнаульских девушек, которые в этот день выкладывали на свои страницы в социальных сетях фотографии цветов и подарков.
#подарочки от любимых мужчин ) #Спасибо вам, мои хорошие, что вы есть у нас, что любите и терпите нас, несмотря на то, что мы бываем порой немного вредными и немного капризными! Вы у нас самые #лучшие и самые #любимые !!! #8марта #цветы #Барнаул #Алтайскийкрай #Россия
A post shared by Olga (@_olga2215) on
А я люблю весенний праздник 8 марта!#8марта#март#весна#россия#барнаул#праздник#выходной
A post shared by Аnuta (@photo_anutka) on
Желаю любви, обаяния, нежности, теплоты, уюта, комфорта, много красивых слов, исполнения самых сокровенных желаний и настоящего женского счастья!#всемлюбви #барнаул #инстамир #инста #инстафото #инстажизнь #девочки #девочкитакиедевочки #8марта #весна #лучшийдень #праздничноенастроение #моявселенная
A post shared by Lara (@_l.barkova_) on
Дарите людям любовь ❤️#novosibirsk #spring #nsk #nail #nails #любовь#омск#питер#москва#кемерово#барнаул#красноярск #новосибирск#нск#like#love#8марта#girl #woman#nighr
A post shared by Marina (@chillywillyyyy) on
8марта#Букетик от любимых деток#Дубаи#Барнаул
A post shared by Марина (@marina_grushina) on
🌹💐❤ Спасибо всем за поздравления ❤ .. ценю...❤дорожу 💋😘 #8марта #барнаул #весна #такоенастроение #красивыецветы #спасибо
A post shared by Екатерина Любкина❤️ (@kati_lyb) on
А через 5 минут уже 9 марта...😔 А ведь этот день был таким насыщенным💗🌸 #ульяновск #уфа #крым #кемерово #красноярск #краснодар #новосибирск #новосиб #воронеж #абхазия #пермь #польша #питер #рубцовск #ростовнадону #Омск #латвия #донецк #якутия #санктпетербург #смоленск #тула #барнаул #иркутск #Сочи #екатеринбург #волгоград #одесса #киев
A post shared by One🌸❤ (@ylya_kot_) on
Хорошо, что есть такой прекрасный праздник #8марта #приятности весь день) . . . #праздник#цветы#flowers#love#тюльпаны#букет#цветы#счастье#желтыетюльпаны#некразлуке#любовь#smile#happy#like#lucky#Russia#Moscow#spb#Novosibirsk#Россия#Москва#Питер#Новосибирск#Барнаул#barnaul#brn
A post shared by Ангелина Асанова (@angelinochka_asanova) on
Вот и закончился внезапный выходной. Спокойной ночи😻 . . . . #мелкийИмохнатый #каролинаЭмилия #Бейлиз #малыши #спокойнойночи #кот #дети #доча #сладкихснов #карапуз_на_подоконнике #cat #kitten #kids #goodnight #friends #home #happy #family #love #кот #котик #карапузы #аизнашегоокна #кемерово #томск #киев #самара #челябинск #мурманск #барнаул
A post shared by 👑..Королева Виктория..🍓NL_int (@vikochu) on
День сегодня солнечный☀теплый,весенний!🌷🌷🌷Как же я люблю тюльпаны!🌷#8марта#люблювесну#веснапришла#барнаулстолицамира#Барнаул#отдыхинстаалтай#Алтай#веснавгороде#mybarnaul#Barnaul#barnaul_ru#instabarnaul#altaybestfoto#Altay#instaaltay#8march#spring#безфильтра
A post shared by Tascha_Bnv (@bnv_natalya) on
Повсюду фото с цветами... ну что ж, не буду отрываться от коллектива :-) #8марта #frauentag #spring #springishere #roses #девочкитакиедевочки #Барнаул #Barnaul
A post shared by Marina Ernst (@ernst_marina) on
Ну вот и закончился наш праздничный рабочий день, все букеты сделаны, шары надуты и все счастливы!!! Всех с праздником! #8марта #весна #тюльпаны #барнаул #vkpost
A post shared by Юлия Полянских (@julia_polanskih) on
Вот мы и дома 🏠 Дашка сразу упала спать 😴 Утомилась девочка🤗 Сегодня наблюдала насколько ей всё позволительно дома у бабушки 🤔 Вооот откуда ноги растут 😂 . Посидели у родителей неплохо, папа с дочкой повалялись на кровати в одинаковых позах 😂🤗 Такие забавные 💖 . . Дашуля тоже, кстати, получила свой тюльпанчик 🌷⚘😍 . Вот такой сумбурный #коллаж 🖼🎨 . . День прошел по-семейному, спокойно..👪 А дома все-таки лучше, хоть дома и срачельник 🙈🙉🙊 Об этом подумаю завтра 😊 . . #фото #ovchinnikovfamily #селфи #себяшка #я #зеркало #губы #яркая #помада #инстамама #инстамама_новосибирска #буднимамы #праздник #8марта #цветы #семья #новосибирск #нск #кемерово #томск #омск #красноярск #екатеринбург #новокузнецк #барнаул #москва
A post shared by 🌟 Anastasiya 🌟 (@ov_anastasiya) on
Тюльпаны 🌷 — символ женского дня 8 марта 🎊🎀🎉 Что может быть прекрасней ☺☺☺🌷🎊🎈 С праздником милые дамы 🎈 . . . . . . . . . . . . . . #нск #новосибирск #барнаул #томск #москва #новокузнецк #прокопьевск #кемерово #кузбасс #белово #екатеринбург #екб #54 #геленджик #новороссийск #барабинск #татарск #бердск #ржд #инста #инстанск #сетевой #NL #явсетевом #зож #пп #набираюкоманду #активные #командаогонь🔥
A post shared by Ольга Аничкина (@miss_anichkina) on
Красивый #букет! #цветы #flowers #барнаул
A post shared by Любовь Широкоступ (@lshirokostup) on
С праздником девочки!Любите и будьте любимы,весной особенно!#праздник#8марта#международныйженскийдень#весна#spring#цветы#тюльпаны#flowers#шампанское#прекрасныйвечер#Барнаул#цветочныйспам#азавтраснованаработу#
A post shared by Ирина Красильникова (@irina_krasilnikova7) on
-Вы полагаете все это будет носиться? -Я полагаю, что все это следует шить! #currentmood
A post shared by Bella Kachekhina (@kachekhina) on
Эхх, холесо☺️ . . #spring #vsco #vscocam #snapseed #smile #girl #happy
A post shared by Елизавета Наумова (@li_umka) on
Ну как же без тюльпанчиков в ленте😊😊😊🌷🌷🌷 #8марта
A post shared by Sonya Sokolova (@sonicsofic) on
💐С восьмой мартой, девочки💐 #барнаул #веснаведь #8марта #brn #siberia
A post shared by Anna Borodina🎀 (@_anna.borodina) on
Самый светлый, нежный, милый и весенний день в году 8 марта! Так приятно получать цветы и комплименты! #8 #март #восьмоемарта #женскийдень #8марта #цветы #розы #праздник #светлый #нежный #весенний #милый #день #комплименты #подарки #международныйженскийдень #внимание #настроение #огонь #эмоции #радость #барнаул #я #мояжизнь #весна #россия
A post shared by Анастасия Слюсаренко (@anasteysha.sl) on
Моё утро началось с поцелуя любимого мужчины с букетом тюльпанов, который приехал с командировки… и звонкого голосочка нашего малыша. Это и есть счастье ... это и есть моё 8 Марта🌷🌷 Спасибо моему любимому мужу… за отличное настроение… за отличный праздник... Люблю тебя до неба💋💋💋 Милые девочки, с нежным праздником весны вас! С нашим женским днём!🌷🌷🌷 Заметили какой сегодня тёплый и солнечный день был? Желаю, что бы в вашей душе всегда было тепло и солнечно😘Пусть лучики весеннего солнца принесут тепло и радость в ваши дома и сердца. Будьте счастливы, любите и будьте любимы. ____________________ 08.03.2017. #праздник #8марта #женскийдень #сегодняпраздникудевчат #весна #тепло #радость #счастье #тюльпаны #цветы #красота #поздравления #подарки #ятебялюблю #моймужмояопора #мужижена #инстасемья #инстамир #россия #барнаул
A post shared by Кристина Литвинова (@litvinova_kristina3112) on
Отличный день в кругу семьи!!! 👪💏💐 . . . Как же здорово принимать всякие приятности!!!💐💏🎀 . . . #8марта #цветочки #подарочки #барнаул #командамечты
A post shared by Елизавета Меновщикова (@elizaveta_menovshchikova) on
И пусть это будет 1001-е фото девочки с тюльпанами за сегодня в вашей ленте, но сейчас как никогда хочется делиться весной, настроением и радостью🌷🌺🥂✨ С праздником, леди👸🏼💐 будьте собой, в гармонии с собой, любите и будьте любимы💘💖 #vsco #vscocam #vscogirl #vscorussia #russia #russiangirl #spring #happyinternationalwomensday #photo #photography #mood #sunnyday #spring #eyes #flowers #россия #барнаул #8марта
A post shared by K S E N I Y A (@kseniya_cher) on
Будьте прекрасными, радостными, любимыми и самыми красивыми!!!#маматаня#инстомама#весна2017#8марта#барнаул#барнаул22
A post shared by Tatiana Chernikova (@tatianachernikova84) on
Комментарии
А где про то как отметили праздник?
а нафига у чиливили такой портак на ляжке?
Какие то не мужики, рюхли с этими букетами. Косячат что ли сильно?
Вчера вечером гулял, немного другие картинки видел. Вообще тяжело это прекрастным полом называть )))
такое впечатление , что этим женщинам раз в году только букеты дарят((((((((((?
С арендованными букетами и мужиками фотки, чтобы подруги завидовали? )
Жёлтые тюльпаны вестники разлуки)))