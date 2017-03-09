Фото: barnaul.org
Расчистку водопропускных труб, каналов и колодцев начали в Барнауле в рамках подготовки к первой волне паводка.
Как сообщили в пресс-центре мэрии краевой столицы, водоотводы прочистили в микрорайоне Радужный и поселке Бельмесево. Также стартовали работы по очистке водоотводной канавы от улицы Правый Берег Пруда по улице Челюскинцев до реки Барнаулки.
В селе Лебяжье вывезли снег с Трансформаторного переулка и части улицы Садовой, также от снега очищают улицу Новую.
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На территории Ленинского района противопаводковые мероприятия проводят в микрорайоне "Докучаевский". Здесь очищаются водопропускные трубы и проблемные участки русла реки Пивоварки.
Одновременно с этим ведется очистка ливневых колодцев.
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Напомним, количество снега в этом году в краевой столице очень велико. Власти предпринимают усилия по его вывозу за пределы города с тем, чтобы минимизировать последствия паводка, который обещает быть очень непростым.
Комментарии
На втором фото нормально расчищают, сдвигая к домам.
да этож "нормальная" тема. они всегда старательно грейдером расчищают улицу в сторону калиток и выездов из домов, чтоб потом граждане могли лопатами выгрузить это все обратно.
итого все при деле. одни отчитались за уборку, вторые отработали нормы ГТО.
ядринцева прокопайте
Южный весь в сугробах. Куда только вода будет течь. Центральная улица на с Лебяжьем вся в сугробах. Вода только во дворы и потечет. Пройти нет возможности.
9.03.2017 11:25 НАСТЯ
Может вам там еще Ленточный бор почистить от снега?