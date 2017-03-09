ИА "Амител" продолжает публиковать выдержки из историй ветеранов Великой Отечественной войны из фотопроекта Amic.ru "Таких людей больше не будет", который готовится к 9 мая. Сегодня наш герой – 94-летний Павел Сергеевич Кондратов.
На фронт он ушел в 17-летнем возрасте в августе 1941 года. Брал Воронеж, был ранен на Курской дуге, освобождал Киев. Был взят в плен под Винницей. Победу встретил под Дрезденом. Был участником исторической встречи с союзниками на Эльбе.
Павел Сергеевич Кондратов. Родился в с. Средне-Красилово Сорокинского района (сейчас Заринский район). В августе 1941 года, когда ему не было еще и 18 лет, призвали в армию. Окончил Томское артиллерийское училище. Участвовал в боях под Воронежем на реке Дон. А дальше была Курская дуга, ранение. Участвовал в боях за освобождение Киева, Житомира. В январе 1944 года под Винницей с дивизией попал в окружение и в плен. В апреле 1945 года американские войска освободили пленных. Сейчас у Павла Сергеевича трое детей, есть внуки и правнуки, которых он любит и балует.
"Своя земля, своя страна! Кому отдать? Зачем? Русскую землю кто же отдаст... До нас не отдали, почему мы должны были? Мой дед воевал, отец две войны прошел – турецкую и гражданскую. Немец напал, когда мне и восемнадцати не было. Сейчас мне 94 года, но я все помню как сейчас", – рассказывает Павел Сергеевич.
"...Когда уходил на фронт, дома оставались мама, отец, две сестры. Трое моих братьев воевали, мы на разных фронтах были. Никто не погиб, все пули пролетели мимо. А мама нас не дождалась. Сестры рассказывали, что сидела целыми часами у окна и плакала: "Где мои сыночки… Павел где, Федор… может, лежат в сырой земле". У нее сердце не выдержало. Лопнуло от горя. А мы вернулись все. Праздновали победу уже без нее", – вспоминает ветеран.
Полностью его историю и другие рассказы ветеранов Великой Отечественной войны читайте здесь.
Они подарили нам жизнь. Нечеловеческими усилиями выстояли и победили в борьбе с фашизмом. Каждая из историй о них — легенда. Каждый из них — герой.
Возможно, эти записи помогут нашему поколению хоть немного почувствовать то, что испытывали наши деды, вспомнить, в чем заключаются настоящие ценности жизни, помогут нам стать лучше.
Напомним, к приближающемуся Дню Победы ИА "Амител" готовит фотопроект о ветеранах Великой Отечественной войны под условным названием "Таких людей больше не будет". Мы публикуем портреты и воспоминания ветеранов о той суровой эпохе, а также воспоминания их близких. Уважаемые читатели Amic.ru! Присылайте нам рассказы о ваших родных и, если они живы, их контакты! Мы ждем их на электронную почту melnikov@amic.ru или elena@amic.ru. Каждый из тех, кто воевал или трудился в те суровые годы ради победы нашей страны, достоин звания героя. Так давайте вместе создадим Книгу памяти героев Великой Отечественной войны. Это нужно нам сегодняшним. Это необходимо нашим детям.
Комментарии
"Русскую землю кто же отдаст?"
Ну кроме шельфа Норвегии
Ну сейчас то, слава богу, есть кому землю русскую раздавать.
- гость - 9 марта 2017 г. 14:55
Ещё земли на забайкалье, островов курильских...