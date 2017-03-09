ИА "Амител" продолжает публиковать выдержки из историй ветеранов Великой Отечественной войны из фотопроекта Amic.ru "Таких людей больше не будет", который готовится к 9 мая. Сегодня наш герой – 94-летний Павел Сергеевич Кондратов.

На фронт он ушел в 17-летнем возрасте в августе 1941 года. Брал Воронеж, был ранен на Курской дуге, освобождал Киев. Был взят в плен под Винницей. Победу встретил под Дрезденом. Был участником исторической встречи с союзниками на Эльбе.



Павел Сергеевич Кондратов. Родился в с. Средне-Красилово Сорокинского района (сейчас Заринский район). В августе 1941 года, когда ему не было еще и 18 лет, призвали в армию. Окончил Томское артиллерийское училище. Участвовал в боях под Воронежем на реке Дон. А дальше была Курская дуга, ранение. Участвовал в боях за освобождение Киева, Житомира. В январе 1944 года под Винницей с дивизией попал в окружение и в плен. В апреле 1945 года американские войска освободили пленных. Сейчас у Павла Сергеевича трое детей, есть внуки и правнуки, которых он любит и балует.

"Своя земля, своя страна! Кому отдать? Зачем? Русскую землю кто же отдаст... До нас не отдали, почему мы должны были? Мой дед воевал, отец две войны прошел – турецкую и гражданскую. Немец напал, когда мне и восемнадцати не было. Сейчас мне 94 года, но я все помню как сейчас", – рассказывает Павел Сергеевич.

"...Когда уходил на фронт, дома оставались мама, отец, две сестры. Трое моих братьев воевали, мы на разных фронтах были. Никто не погиб, все пули пролетели мимо. А мама нас не дождалась. Сестры рассказывали, что сидела целыми часами у окна и плакала: "Где мои сыночки… Павел где, Федор… может, лежат в сырой земле". У нее сердце не выдержало. Лопнуло от горя. А мы вернулись все. Праздновали победу уже без нее", – вспоминает ветеран.

Полностью его историю и другие рассказы ветеранов Великой Отечественной войны читайте здесь.

Они подарили нам жизнь. Нечеловеческими усилиями выстояли и победили в борьбе с фашизмом. Каждая из историй о них — легенда. Каждый из них — герой.

Возможно, эти записи помогут нашему поколению хоть немного почувствовать то, что испытывали наши деды, вспомнить, в чем заключаются настоящие ценности жизни, помогут нам стать лучше.

Напомним, к приближающемуся Дню Победы ИА "Амител" готовит фотопроект о ветеранах Великой Отечественной войны под условным названием "Таких людей больше не будет". Мы публикуем портреты и воспоминания ветеранов о той суровой эпохе, а также воспоминания их близких. Уважаемые читатели Amic.ru! Присылайте нам рассказы о ваших родных и, если они живы, их контакты! Мы ждем их на электронную почту melnikov@amic.ru или elena@amic.ru. Каждый из тех, кто воевал или трудился в те суровые годы ради победы нашей страны, достоин звания героя. Так давайте вместе создадим Книгу памяти героев Великой Отечественной войны. Это нужно нам сегодняшним. Это необходимо нашим детям.