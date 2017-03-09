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Средства в размере более полумиллиарда рублей получит Алтайский край на формирование комфортной среды в населенных пунктах региона.
Как сообщили в краевом минстройтрансе, из федеральной казны на эти цели выделяется 516 миллионов рублей. "Средства могут быть направлены на обновление площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, дворовых территорий. Помимо выделенных из федерального бюджета 516 миллионов рублей на реализацию указанных мероприятий в рамках софинансирования из краевого бюджета будет направлен еще 51 миллион рублей", – уточняют в министерстве.
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Эти деньги будут распределены между десятью городами Алтайского края и рабочим поселком Степное Озеро Благовещенского района. Наиболее существенные суммы получат Барнаул, Бийск и Рубцовск как крупнейшие города региона.
Напомним, что Алтайский край вошел в число 72 регионов России, которые получают средства в рамках проекта по формированию современной городской среды.
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