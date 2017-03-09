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Экс-главе штата Юта Джону Хантсману предложили должность посла США в России. Об этом сообщает "Коммерсант", ссылаясь на издание Politico.
Издание пишет, что Хантсману предложили должность "официально". Как сообщается, Хантсман находится в процессе подачи документов.
Отметим, что ранее Хантсман был послом США в Сингапуре, а в 2012 году участвовал в президентской гонке в США от Республиканской партии, но позже снялся с участия в ней.
Комментарии
Свой чел, вчера в сауне бухали вместе,на мужиков не западает,"Катюшу",пели, слова знает! Будем назначать!