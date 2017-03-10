В Барнаул едет одна из самых кассовых рэп-команд. В клубе "Фараон" 9 апреля выступит команда "Каспийский Груз". Музыканты представят в краевой столице самые отборные хиты, а также презентуют новый материал. Все подробности в группе мероприятия.

"Каспийский Груз" — один из самых успешных рэп-дуэтов на российской цене, который состоит из Тимура Одилбекова (он же Брутто) и Анара Зейналова (он же Весъ). Свой творческий путь ребята начали ещё в начале 2000-х годов и с тех пор приобрели немалую известность. Команда исполняет довольно разнообразный рэп. Каждый сможет найти в том или ином треке что-то особенное, что-то своё. В некоторых песнях поднимается проблема существования людей на грани — одним словом, жизненные темы, сложные насущные ситуации.