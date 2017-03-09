Фото: newstracker.ru
Автобус наехал на двух девочек 2007 года рождения на улице Взлетной в Барнауле, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю 9 марта.
Согласно предварительной информации, водитель автобуса Hyundai County допустил наезд на двух девочек, переходивших проезжую часть в неустановленном месте.
К счастью, дети отделались ушибами и ссадинами. Пострадавшим оказали медицинскую помощь в городской больнице №1. Госпитализация девочкам не понадобилась.
По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.
Комментарии
На этом месте не только дети перебегают дорогу, а еще родители нагло ведут своих детей, показывая, тем самым дурной пример.
....Да и половину водителей нужно на адекватность проверять, куда там по Взлетной лететь, глаза где были.
куда там по Взлетной лететь, глаза где были. +++++++++++++++ отделались ушибами... как раз видимо потому, что глаза были на месте у водителя и не "летел" воспитывать нужно детей, эх горе-родители...