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Автобус сбил двух девочек на улице Взлетной в Барнауле

, ИА "Амител"
Дети отделались ушибами и ссадинами, госпитализация им не понадобилась

Фото: newstracker.ru

Автобус наехал на двух девочек 2007 года рождения на улице Взлетной в Барнауле, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю 9 марта.

Согласно предварительной информации, водитель автобуса Hyundai County допустил наезд на двух девочек, переходивших проезжую часть в неустановленном месте.

К счастью, дети отделались ушибами и ссадинами. Пострадавшим оказали медицинскую помощь в городской больнице №1. Госпитализация девочкам не понадобилась.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства случившегося.


 

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

9.03.2017 11:47
- гость -

На этом месте не только дети перебегают дорогу, а еще родители нагло ведут своих детей, показывая, тем самым дурной пример.

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9.03.2017 11:57
- гость -

....Да и половину водителей нужно на адекватность проверять, куда там по Взлетной лететь, глаза где были.

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9.03.2017 12:27
Элен

куда там по Взлетной лететь, глаза где были. +++++++++++++++ отделались ушибами... как раз видимо потому, что глаза были на месте у водителя и не "летел" воспитывать нужно детей, эх горе-родители...

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