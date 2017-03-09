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Полицейские в Бийске задержали 51-летнего местного жителя, которого подозревают в открытом хищении мобильного телефона у инвалида-колясочника. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Известно, что злоумышленник воспользовался беспомощностью инвалида, который ехал по городу без сопровождающего, вырвал у него мобильный телефон и убежал.
После розыскных мероприятий подозреваемого удалось задержать. Им оказался местный житель. Он сознался в преступлении. Телефон удалось изъять.
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