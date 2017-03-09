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Неизвестный преступник произвел несколько выстрелов в мужчину на парковке у торгового центра в Красноярске, сообщили 9 марта в краевом управлении Следственного комитета.
Данные об инциденте поступили в правоохранительные органы накануне вечером. Обстоятельства случившегося в СКР описывают так: "На парковке торгового центра "Взлетка Плаза" в Советском районе Красноярска неустановленный злоумышленник произвел несколько выстрелов в сидевшего в автомобиле 38-летнего мужчину, после чего с места происшествия скрылся".
Жертву преступления госпитализировали, где мужчина скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело. По информации "Интерфакса", погибший является уроженцем Грузии.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
В ГУ МВД по Красноярскому краю, в свою очередь, просят содействия граждан. "Всем, кто располагает информацией о подозреваемых в совершении убийства, просьба сообщать по круглосуточному телефону 2271995 или 02", – указывают в полиции.
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