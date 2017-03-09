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Житель Барнаула получил наказание в виде ареста на одни сутки за кражу продуктов из местного магазина, сообщает секретарь судебного участка №9 Индустриального района краевой столицы.
Как сообщается, мужчина украл из супермаркета две бутылки водки (0,5 л, 0,25 л), 300 г колбасы, одну банку консервы. Похищенное он вынес в рукавах куртки. Ущерб составил 322 рубля 27 копеек.
Позже задержанный пояснил, что забыл оплатить свою покупку.
Комментарии
Амик, не наводите тень на плетень, скорее всего речь идет об административном аресте это раз, во вторых данный деятель совершает это неоднократно и дали ему не более 15 суток, а может быть он надзорник....Вы прям провокаторы какие то, ну прям за 300 рублей СВОБОДЫ ЛИШИЛИ, вы "правозащитника" Дадина еще позовите. Как не стыдно, вырываете из контекста и вставляете как вам нужно, вы вообще чего добиваетесь, вами там кто рулит?
Не знаю, кто рулит АМИКом, но дадина он облизывал знатно.