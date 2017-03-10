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Как и из чего готовят настоящие бургеры и где их можно купить в Барнауле?

, ИА "Амител"
Бургерная "Мама, я поел" рассказала о своей открытой кухне, выборе продуктов и особенностях работы

В краевой столице открылось новое кафе – бургерная с нетривиальным названием "Мама, я поел". Несмотря на еще небольшой срок работы в Барнауле, это заведение уже успело найти путь к сердцам своих гостей, а все потому, что здесь продают оригинальные и очень вкусные бургеры, среди которых есть даже "Брусничный грязнуля" с черной булочкой.

Особенность работы "Мама, я поел" заключается в использовании исключительно настоящей мраморной говядины быков породы герефорд алтайских производителей. Кроме того, в бургеры идет свежее мясо, а не замороженное, что влияет на вкусовые особенности блюда.

Также посетители всегда могут быть уверены в качестве своего заказа. Главный принцип работы заведения – открытая кухня, любой желающий может посмотреть, что и как делает повар, поэтому в бургерную можно смело идти с детьми, не беспокоясь за их здоровье.

Блюда от "Мама, я поел"   – это не фастфуд,  здесь все готовится прямо здесь и сейчас, как говорят профессиональные кулинары, "из-под ножа". Даже булочки выпекаются в собственной пекарне заведения и по особенному, авторскому рецепту. В свежести овощей также сомневаться не приходится.

Из напитков в "Мама, я поел" подают чай ручной работы, безалкогольные коктейли, смузи, милкшейки и новинку – авторские лимонады-гриль, есть и пиво, а скоро в меню появится и крафтовое. А еще здесь очень уютная атмосфера, где можно перекусить в обеденный перерыв или посидеть с друзьями или семьей вечером, а своими демократичными ценами бургерная подойдет даже студентам. Находится кафе в самом центре города, рядом с Алтайский государственным техническим университетом, по адресу Ленина, 44а. Для деловых людей есть отличное предложение формата бизнес-ланч: бургер, картофель фри и напиток всего за 200 рублей, а воспользоваться им можно до 17:00.

Автор:
Мария Трубина Редактор рубрики Афиша +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

10.03.2017 09:32
Гость

"бизнес-ланч: бургер, картофель фри и напиток всего за 200 рублей," (с)

Бизнесмены едят бургеры? Ааа,это же Барнаул,где человек с тысячей руб.в кармане уже считается бизнесменом!

0  0
10.03.2017 09:33
Саныч

надо попробывать

0  0
10.03.2017 09:34
Саныч

Барнаул,где человек с тысячей руб.в кармане уже считается бизнесменом!

а с 5тью?

0  0
10.03.2017 09:36
Гость

а с 5тью?

-ОЛИГАРХ!!!

0  0
10.03.2017 09:38
Панка

Бизнесмены едят бургеры?

а в чем проблема?

0  0
10.03.2017 09:38
Гость

надо попробывать

Прямо при вас мраморного герефорда на кухне разделают,чтобы взять лучшие куски для вашего бургера.

0  0
10.03.2017 09:39
- гость -

Была там. Весьма неплохо, единственное, смущает отсутствие официантов

0  0
10.03.2017 09:42
Гость

Панка 10 марта 2017 г. 09:38 Вот у таких "бизнесменов" и спросите,в чём их проблема? Прям в кафе.

0  0
10.03.2017 09:44
Панка

Вот у таких "бизнесменов" и спросите,в чём их проблема? Прям в кафе.

"бизнес" бывает разный. и если всю прибыль оставлять в ресторане барнаул, то он не пойдет

0  0
10.03.2017 09:48
Гость

Панка 10 марта 2017 г. 09:44 И в ресторане Барнаул можно покушать не в ущерб бизнесу.Никто не заставляет разбрасывать деньги по залу.Ну а если не хватает прибыли даже на это,то не бизнес это у человека.

0  0
10.03.2017 09:48
- гость -

10.03.2017 09:42 Гость

Т.е. по вашему, бизнес-ланч только для топ-менеджеров Газпрома и аналогичных величин?

0  0
10.03.2017 09:53
- гость -

а где пометка на правах рекламы? опять от налогов укрываемся?

0  0
10.03.2017 09:56
Гость

- гость - 10 марта 2017 г. 09:48 Бизнес-ланч (полагаю)должен состоять из салата,первого,второго и "компота". Но никак не из хот-догов и фритюра. Ещё и Макдоналдс бизнесменам предложите.

0  0
10.03.2017 09:58
- гость -

- гость - 10 марта 2017 г. 09:48 Скорее всего Гость09:32 имел ввиду то что бизнесмены, именно "бизнесмены" а не "предприниматели", из-за малоподвижного образа жизни, обусловленного их деятельностью, предпочитают все-таки менее калорийную пищу чем бургеры.

0  0
10.03.2017 10:01
- гость -

10.03.2017 09:56 Гость

10.03.2017 09:58 - гость -

Вы так хорошо разбираетесь во вкусах бизнесменов? На одной площадке в московской Элитной башне живете?

0  0
10.03.2017 10:02
- гость -

у нас разве разрешены вывески на английском?

0  0
10.03.2017 10:03
Гость

- гость - 10 марта 2017 г. 09:58 И это тоже.Но больше упираю(т) на "здоровую" пищу.

0  0
10.03.2017 10:04
Панка

Гость09:32 имел ввиду то что бизнесмены, именно "бизнесмены" а не "предприниматели", из-за малоподвижного образа жизни, обусловленного их деятельностью, предпочитают все-таки менее калорийную пищу чем бургеры.

не думаю а так то в менее замороченных на "имидже" и понтах и маках обедают, и даже топменеджеры

0  0
10.03.2017 10:04
обезъяна

эх жалко чаплин закрылся.. бизнес ланч там был достойный..

0  0
10.03.2017 10:05
- гость -

вообще нет желания есть ети булки

0  0
10.03.2017 10:06
обезъяна

Панка 10 марта 2017 г. 10:04

много у тебя в топах знакомых то?)))

0  0
10.03.2017 10:07
Гость

- гость - 10 марта 2017 г. 10:01

Неужели летают к нам в город на бизнес-ланч?

0  0
10.03.2017 10:10
- гость -

10.03.2017 10:07 Гость

Не имею представления. Я из топов только Обезьяну и Ру.Банка знаю и они едят все подряд)). А верхние гости могут ответить точнее. Они с топами семьями дружат и знают все привычки.

0  0
10.03.2017 10:12
- гость -

Кто у них маркетолог? Как название мамаяпокакал перекликается с бизнесланчем

0  0
10.03.2017 10:12
- гость -

Панка 10 марта 2017 г. 10:04 а так то в менее замороченных на "имидже" и понтах и маках обедают, и даже топменеджеры

Да не в понтах тут дело, а действительно в калорийности

0  0
10.03.2017 10:14
Гость

Самые охренительные бургеры в Гонгконге. Я попробывал 68 видов, Супер! С тем что на картинках ничего общего не имеет.

0  0
10.03.2017 10:16
- гость -

Самые охренительные бургеры в Гонгконге.

Плюсану. И готовят их сбежавшие от демократии американцы.

0  0
10.03.2017 10:17
Гость 09:48

- гость - 10 марта 2017 г. 10:10 Семьями не дружим но по крайней мере с одним "топом" я знаком лично, и не только я. Человек очень простой, без всяких там понтов.

0  0
10.03.2017 10:19
Гость 09:48

Гость 10 марта 2017 г. 10:14 В Гонконге не бывал. А вот в "Койоте" на Балтийской тоже неплохие бургеры.

0  0
10.03.2017 10:19
- гость -

10.03.2017 10:17 Гость 09:48

Ракшин?

0  0
10.03.2017 10:20
- гость -

Человек очень простой, без всяких там понтов.

Ну вот. И почему вы ему запрещаете съесть бургер?

0  0
10.03.2017 10:21
Гость 09:48

- гость - 10 марта 2017 г. 10:19 Нет. Филлипчук Виктор Васильевич

0  0
10.03.2017 10:22
Гость

Убедило бы,если бы папа-Олишевский кушал этот бизнес-ланч в заведении сынули.

0  0
10.03.2017 10:24
Гость

10.03.2017 10:19 - гость - 10.03.2017 10:17 Гость 09:48

Ракшин?

нет , Корейкин)))

0  0
10.03.2017 10:24
- гость -

10.03.2017 10:21 Гость 09:48

Ясно. Вопрос продублирую.) Почему ему запрещается съесть бургер если он захочет?

0  0
10.03.2017 10:29
Tony Stark

0  0
10.03.2017 10:30
Гость

Называйте это как хотите,но не называйте бизнес-ланчем!

0  0
10.03.2017 10:34
Гость

А самая вкусная шаурма ( кебаб, донер) в Барселоне.

0  0
10.03.2017 10:35
Гость 09:48

- гость - 10 марта 2017 г. 10:24 Никто ему не запрещает.

0  0
10.03.2017 10:37
- гость -

Гость 10 марта 2017 г. 10:34 Раньше в Гипере мне нравилась шаурма. Её не в лаваш а в блин заворачивали. Сейчас нету той точки, жаль.

0  0
10.03.2017 10:38
- гость -

10.03.2017 10:35 Гость 09:48

А как тогда понимать?

Бизнесмены едят бургеры? Ещё и Макдоналдс бизнесменам предложите.

Ну и еще пара высказываний.

0  0
10.03.2017 10:39
- гость -

да, узбечки на зеркалке уж нет ((

0  0
10.03.2017 10:39
Гость 09:48

- гость - 10 марта 2017 г. 10:38 Это не я говорил, а другой гость. Я про калорийность и малоподвижный образ жизни сказал

0  0
10.03.2017 10:44
Гость

- гость - 10 марта 2017 г. 10:38 Так и понимайте: это не бизнес-ланч.Это-сомнительный перекус,который пытаются выдавать за эталон.

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10.03.2017 10:47
Панка

много у тебя в топах знакомых то?)))

а че?

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10.03.2017 10:47
- гость -

Бизнесс-ланч, это стандартная акция - вариант комплексного обеда по более низкой цене, если брать по отдельности и в другое время. Они во всех заведениях есть

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10.03.2017 10:50
Зеленоглазый таксист

Хм... Довольно-таки противоречивые отзывы на Флампе о данном заведении. Хвалят интерьер и обслуживание. Но вот, говорят, сами бургеры - полный отстой при явно завышенных ценах.

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