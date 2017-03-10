В краевой столице открылось новое кафе – бургерная с нетривиальным названием "Мама, я поел". Несмотря на еще небольшой срок работы в Барнауле, это заведение уже успело найти путь к сердцам своих гостей, а все потому, что здесь продают оригинальные и очень вкусные бургеры, среди которых есть даже "Брусничный грязнуля" с черной булочкой.
Особенность работы "Мама, я поел" заключается в использовании исключительно настоящей мраморной говядины быков породы герефорд алтайских производителей. Кроме того, в бургеры идет свежее мясо, а не замороженное, что влияет на вкусовые особенности блюда.
Также посетители всегда могут быть уверены в качестве своего заказа. Главный принцип работы заведения – открытая кухня, любой желающий может посмотреть, что и как делает повар, поэтому в бургерную можно смело идти с детьми, не беспокоясь за их здоровье.
Блюда от "Мама, я поел" – это не фастфуд, здесь все готовится прямо здесь и сейчас, как говорят профессиональные кулинары, "из-под ножа". Даже булочки выпекаются в собственной пекарне заведения и по особенному, авторскому рецепту. В свежести овощей также сомневаться не приходится.
Из напитков в "Мама, я поел" подают чай ручной работы, безалкогольные коктейли, смузи, милкшейки и новинку – авторские лимонады-гриль, есть и пиво, а скоро в меню появится и крафтовое. А еще здесь очень уютная атмосфера, где можно перекусить в обеденный перерыв или посидеть с друзьями или семьей вечером, а своими демократичными ценами бургерная подойдет даже студентам. Находится кафе в самом центре города, рядом с Алтайский государственным техническим университетом, по адресу Ленина, 44а. Для деловых людей есть отличное предложение формата бизнес-ланч: бургер, картофель фри и напиток всего за 200 рублей, а воспользоваться им можно до 17:00.
Комментарии
"бизнес-ланч: бургер, картофель фри и напиток всего за 200 рублей," (с)
Бизнесмены едят бургеры? Ааа,это же Барнаул,где человек с тысячей руб.в кармане уже считается бизнесменом!
надо попробывать
Барнаул,где человек с тысячей руб.в кармане уже считается бизнесменом!
а с 5тью?
а с 5тью?
-ОЛИГАРХ!!!
Бизнесмены едят бургеры?
а в чем проблема?
надо попробывать
Прямо при вас мраморного герефорда на кухне разделают,чтобы взять лучшие куски для вашего бургера.
Была там. Весьма неплохо, единственное, смущает отсутствие официантов
Панка 10 марта 2017 г. 09:38 Вот у таких "бизнесменов" и спросите,в чём их проблема? Прям в кафе.
Вот у таких "бизнесменов" и спросите,в чём их проблема? Прям в кафе.
"бизнес" бывает разный. и если всю прибыль оставлять в ресторане барнаул, то он не пойдет
Панка 10 марта 2017 г. 09:44 И в ресторане Барнаул можно покушать не в ущерб бизнесу.Никто не заставляет разбрасывать деньги по залу.Ну а если не хватает прибыли даже на это,то не бизнес это у человека.
10.03.2017 09:42 Гость
Т.е. по вашему, бизнес-ланч только для топ-менеджеров Газпрома и аналогичных величин?
а где пометка на правах рекламы? опять от налогов укрываемся?
- гость - 10 марта 2017 г. 09:48 Бизнес-ланч (полагаю)должен состоять из салата,первого,второго и "компота". Но никак не из хот-догов и фритюра. Ещё и Макдоналдс бизнесменам предложите.
- гость - 10 марта 2017 г. 09:48 Скорее всего Гость09:32 имел ввиду то что бизнесмены, именно "бизнесмены" а не "предприниматели", из-за малоподвижного образа жизни, обусловленного их деятельностью, предпочитают все-таки менее калорийную пищу чем бургеры.
10.03.2017 09:56 Гость
10.03.2017 09:58 - гость -
Вы так хорошо разбираетесь во вкусах бизнесменов? На одной площадке в московской Элитной башне живете?
у нас разве разрешены вывески на английском?
- гость - 10 марта 2017 г. 09:58 И это тоже.Но больше упираю(т) на "здоровую" пищу.
Гость09:32 имел ввиду то что бизнесмены, именно "бизнесмены" а не "предприниматели", из-за малоподвижного образа жизни, обусловленного их деятельностью, предпочитают все-таки менее калорийную пищу чем бургеры.
не думаю а так то в менее замороченных на "имидже" и понтах и маках обедают, и даже топменеджеры
эх жалко чаплин закрылся.. бизнес ланч там был достойный..
вообще нет желания есть ети булки
Панка 10 марта 2017 г. 10:04
много у тебя в топах знакомых то?)))
- гость - 10 марта 2017 г. 10:01
Неужели летают к нам в город на бизнес-ланч?
10.03.2017 10:07 Гость
Не имею представления. Я из топов только Обезьяну и Ру.Банка знаю и они едят все подряд)). А верхние гости могут ответить точнее. Они с топами семьями дружат и знают все привычки.
Кто у них маркетолог? Как название мамаяпокакал перекликается с бизнесланчем
Панка 10 марта 2017 г. 10:04 а так то в менее замороченных на "имидже" и понтах и маках обедают, и даже топменеджеры
Да не в понтах тут дело, а действительно в калорийности
Самые охренительные бургеры в Гонгконге. Я попробывал 68 видов, Супер! С тем что на картинках ничего общего не имеет.
Самые охренительные бургеры в Гонгконге.
Плюсану. И готовят их сбежавшие от демократии американцы.
- гость - 10 марта 2017 г. 10:10 Семьями не дружим но по крайней мере с одним "топом" я знаком лично, и не только я. Человек очень простой, без всяких там понтов.
Гость 10 марта 2017 г. 10:14 В Гонконге не бывал. А вот в "Койоте" на Балтийской тоже неплохие бургеры.
10.03.2017 10:17 Гость 09:48
Ракшин?
Человек очень простой, без всяких там понтов.
Ну вот. И почему вы ему запрещаете съесть бургер?
- гость - 10 марта 2017 г. 10:19 Нет. Филлипчук Виктор Васильевич
Убедило бы,если бы папа-Олишевский кушал этот бизнес-ланч в заведении сынули.
10.03.2017 10:19 - гость - 10.03.2017 10:17 Гость 09:48
Ракшин?
нет , Корейкин)))
10.03.2017 10:21 Гость 09:48
Ясно. Вопрос продублирую.) Почему ему запрещается съесть бургер если он захочет?
Называйте это как хотите,но не называйте бизнес-ланчем!
А самая вкусная шаурма ( кебаб, донер) в Барселоне.
- гость - 10 марта 2017 г. 10:24 Никто ему не запрещает.
Гость 10 марта 2017 г. 10:34 Раньше в Гипере мне нравилась шаурма. Её не в лаваш а в блин заворачивали. Сейчас нету той точки, жаль.
10.03.2017 10:35 Гость 09:48
А как тогда понимать?
Бизнесмены едят бургеры? Ещё и Макдоналдс бизнесменам предложите.
Ну и еще пара высказываний.
да, узбечки на зеркалке уж нет ((
- гость - 10 марта 2017 г. 10:38 Это не я говорил, а другой гость. Я про калорийность и малоподвижный образ жизни сказал
- гость - 10 марта 2017 г. 10:38 Так и понимайте: это не бизнес-ланч.Это-сомнительный перекус,который пытаются выдавать за эталон.
много у тебя в топах знакомых то?)))
а че?
Бизнесс-ланч, это стандартная акция - вариант комплексного обеда по более низкой цене, если брать по отдельности и в другое время. Они во всех заведениях есть
Хм... Довольно-таки противоречивые отзывы на Флампе о данном заведении. Хвалят интерьер и обслуживание. Но вот, говорят, сами бургеры - полный отстой при явно завышенных ценах.