В краевой столице открылось новое кафе – бургерная с нетривиальным названием "Мама, я поел". Несмотря на еще небольшой срок работы в Барнауле, это заведение уже успело найти путь к сердцам своих гостей, а все потому, что здесь продают оригинальные и очень вкусные бургеры, среди которых есть даже "Брусничный грязнуля" с черной булочкой.

Особенность работы "Мама, я поел" заключается в использовании исключительно настоящей мраморной говядины быков породы герефорд алтайских производителей. Кроме того, в бургеры идет свежее мясо, а не замороженное, что влияет на вкусовые особенности блюда.

Также посетители всегда могут быть уверены в качестве своего заказа. Главный принцип работы заведения – открытая кухня, любой желающий может посмотреть, что и как делает повар, поэтому в бургерную можно смело идти с детьми, не беспокоясь за их здоровье.

Блюда от "Мама, я поел" – это не фастфуд, здесь все готовится прямо здесь и сейчас, как говорят профессиональные кулинары, "из-под ножа". Даже булочки выпекаются в собственной пекарне заведения и по особенному, авторскому рецепту. В свежести овощей также сомневаться не приходится.

Из напитков в "Мама, я поел" подают чай ручной работы, безалкогольные коктейли, смузи, милкшейки и новинку – авторские лимонады-гриль, есть и пиво, а скоро в меню появится и крафтовое. А еще здесь очень уютная атмосфера, где можно перекусить в обеденный перерыв или посидеть с друзьями или семьей вечером, а своими демократичными ценами бургерная подойдет даже студентам. Находится кафе в самом центре города, рядом с Алтайский государственным техническим университетом, по адресу Ленина, 44а. Для деловых людей есть отличное предложение формата бизнес-ланч: бургер, картофель фри и напиток всего за 200 рублей, а воспользоваться им можно до 17:00.