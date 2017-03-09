Фото: mignews.ru
Жителя Змеиногорского района Алтайского края ждет суд по обвинению в убийстве 58-летнего мужчины, сообщили в региональном управлении Следственного комитета.
В ведомстве уточняют, что кровавая история произошла 11 октября прошлого года, когда 24-летний обвиняемый был в гостях у своих знакомых. Молодой человек выразил недовольство шумным поведением их соседа.
"С целью успокоить шумевшего он пришел в комнату к 58-летнему мужчине, где в ходе ссоры ножом причинил ему смертельное ранение грудной клетки", – сообщают обстоятельства преступления в СКР.
Затем парень отнес тело мужчины к реке и бросил его в воду. В данный момент уголовное дело направлено в суд.
Комментарии
Ни вижу сюжета для новости
- гость - 9 марта 2017 г. 11:58 Ни вижу сюжета для новости
Обычное дело? Кто в магазин ходит, кто людей режет
- гость - 9 марта 2017 г. 12:10 Обычное дело?
Обычно так успокаивают, чтобы не шумел. Не полицию же вызвать
пошел разговаривать и взял с собой нож?