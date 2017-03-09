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В США резко сократилось количество случаев незаконного пересечения американо-мексиканской границы. Глава министерства национальной безопасности США Джон Келли заявил, что число переходов границы сократилось на 40% за февраль. Об этом пишет ТАСС.
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Также министр назвал это сокращение беспрецедентным. По его данным, сокращение переходов произошло в период с января по февраль. Также Келли отметил, что таких результатов удалось достичь благодаря политике ужесточения миграционного законодательства администрации президента Дональда Трампа.
По словам министра, как правило, в это время года наблюдается рост числа мигрантов, незаконно пересекающих границу, на 10-20%.
Комментарии
Как посчитали, если это незаконные мигранты? )
Интересно по России данные посмотреть...
В США резко сократилось количество случаев незаконного пересечения американо-мексиканской границы.
Сейчас на пунктах пропуска гринкарты выдают? )))
9.03.2017 13:10 Алекс
Ога, мексиканцы только и мечтают о России. Сразу заметно аналитический западный ум.
Мексиканцы хотят к себе домой вот и прут в сша. Трамп отдай южные штаты мексике это их территория.
и аляску