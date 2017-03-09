Заместитель секретаря регионального отделения партии "Единая Россия", депутат Государственной Думы РФ Виктор Зобнев был избран новым президентом Алтайского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития. Решение было принято на заседании управляющего совета.
Предыдущий руководитель фонда, член регионального политсовета "Единой России", член Совета Федерации РФ Сергей Белоусов в январе 2017 года сложил полномочия по собственному желанию.
Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития был создан в прошлом году путем преобразования Регионального общественного фонда поддержки партии "Единая Россия".
Основной целью деятельности фонда является поддержка социальных, экономических, культурных и политических инициатив, программ, проектов и мероприятий, реализуемых российскими гражданами и организациями в Алтайском крае.
Также фонд занимается оказанием финансовой помощи некоммерческим организациям, реализующим программы и мероприятия, связанные с развитием политического потенциала молодежи, вовлечением ее в процессы социального и экономического развития региона и страны.
В данной деятельности фонд активно взаимодействует с Алтайским региональным отделением партии.
Комментарии
прочитал: "Депутат Зобнев возглавил Алтайский фонд поддержки взяточничества и развития". Скажите, это лечится?
как там его рубцовский завод? сделан только для рекламы и уже закрылся? или работает еще?
Какая отвратительная рожа. (с)
Работает
он долго и настойчиво взбирается на верхушку этой прогнившей пирамиды. Сколько их знаю на верхушке, или лицемеры или мошенники. А больше всего и то и другое.
Это его гнилым ворюгой, взяточником и поганым человечишком называют даже его "коллеги"?