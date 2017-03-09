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Следователи завершили расследовать уголовное дело в отношении 79-летнего жителя села Усть-Таловка Курьинского района, которого обвиняют в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.
По данным ведомства, ЧП случилось 15 января этого года. После застолья обвиняемый несколько раз ударил костылем по голове свою 78-летнюю жену. Позже она умерла в больнице.
С обвинительным заключением дело ушло в суд.
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