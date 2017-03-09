Фото: ru.wikipedia.org
На Камчатке проснулся вулкан Безымянный. Днем в четверг, 9 марта, он выбросил столб пепла на высоту 10 тысяч метров над уровнем моря. Об этом пишет РИА Новости.
Как сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН, пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении от вулкана.
По данным местного ГУ МЧС, на пути распространения пепла нет населенных пунктов. Выпадения пепла в жилых районах не зафиксировано.
Безымянный — действующий вулкан на Камчатке, близ Ключевской сопки, примерно в 40 км от посёлка Ключи Усть-Камчатского района. Извержение 1955—1956 гг. произошло после 1000-летнего периода покоя. До извержения вулкан имел форму правильного конуса высотой 3085 м. Извержение началось 22 октября 1955 года после 23-дневного роя землетрясений.
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