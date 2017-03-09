Фото: 1tulatv.ru
Датский школьник вместе со своим отцом откопал недалеко от населенного пункта Биркелсе на севере страны самолет времен ВОВ с останками пилота внутри. Об этом пишет сайт газеты "Известия", ссылаясь на телеканал CNN.
По данным издания, ученик c помощью металлоискателя пытался найти артефакты для выполнения домашнего задания по истории. Самолет был найден на глубине примерно восемь метров. Отец школьника вызвал экскаватор, чтобы откопать самолет.
Им удалось обнаружить фрагменты фюзеляжа немецкого истребителя Messerschmitt, разбившегося, предположительно, в конце 1944 года, а также кости и фрагменты одежды пилота. Возможно, в ближайшем будущем получится узнать имя и фамилию летчика. При раскопках были найдены бумаги пилота.
Комментарии
Почему-то сразу вспомнился невинно пострадавший в зоопарке жираф. Датчане они такие.
...Дааа, новость конечно ништяковая, прям так интересно как сдох летчик Ганс...Амик жжет....и на 23 февраля предложил с 10 пиндосовских фильмов посмотреть про войну, точно курят че то.
При раскопках были найдены бумаги пилота --- будем надеяться, что это не просто бумага, а документы