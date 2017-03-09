Фото: youtube.com
Предвыборный штаб оппозиционного политика Алексея Навального, который намерен в 2018 году побороться за должность президента России, откроется в Барнауле 20 марта.
Об этом на своем сайте сообщил руководитель избирательной кампании Алексея Навального Леонид Волков. По его словам, даты открытия предвыборных штабов в регионах России меняются по тем или иным причинам.
"Ну и порция ближайших планов: 17 марта — Томск,18 марта — Кемерово, 20 марта — Барнаул, 21 марта — Бийск. Далее, предварительно: 24 марта — Саратов, 25 марта — Волгоград, 26 марта — Астрахань. И еще более предварительно: с 31 марта — Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь. С 6 апреля — Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Красноярск. С 13 апреля — Омск, Тюмень, Челябинск, Пермь", – сообщил Волков.
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Отметим, что ранее открытие штаба в Барнауле также планировалось на март, а вот Бийск стоял в списке на июль.
Напомним, в декабре прошлого года Алексей Навальный заявил о решении принять участие в выборах президента в 2018 году. На тот момент у оппозиционера имелась возможность заявиться на политическую гонку, поскольку Верховный суд РФ на основании решения Европейского суда по правам человека отменил вынесенный ранее приговор по громкому делу "Кировлеса" и отправил материалы на новое рассмотрение.
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Впрочем, уже в начале февраля суд вновь признал политика виновным, и сие решение в случае вступления в силу законодательно ограничивает участие Навального в выборах.
Это связано с тем, что по закону о выборах президента РФ не имеет права быть избранным "осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление". Статья 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), часть 4, по которой и осудили Навального, является тяжкой.
Впрочем, судя по всему, оппозиционер надеется на положительный для себя исход в решении вопроса о допуске на выборы и продолжает кампанию.
Комментарии
Порция Овального-30 серебренников от Госдепа! Твоё место-в Магадане! Встречу лично эту мразь,и я подарил своей жене на 8 марта новый оптический прицел, помогу постерелять по его коллегам в окраине-фашистам!
Почему каждый проныра считает что Алтайский край это такое место откуда можно пролезть во власть?
из трех средних школ Барнаула человек 70 за навального
Закон о выборах не соответствует Конституции, а по ней Навальный избираться может. Но вот парадокс - по Конституции два срока подряд это конституционный предел, а по закону о выборах как-бы нет!
Овальный уголовник
- гость - 9 марта 2017 г. 13:05 Почему каждый проныра считает что Алтайский край это такое место откуда можно пролезть во власть? ------- Никак про сенатора от АК Ралифа Сафина вспомнил?
а уголовник потому что открыл глаза на пу?
- гость - 9 марта 2017 г. 13:13 Овальный уголовник --- Коба тоже был уголовником)
- гость - 9 марта 2017 г. 13:13 Овальный уголовник
так же как и таёжник. разница в том, что один безправен, а второй недосягаем.
Конституция РФ Статья 32
3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.
Хлопец дееспособный и на свободе, а на выборы его допустить не хотят - как бы чего не вышло?!
жги леха, повышай явку на избирательные участки
http://lawinrussia.ru/content/o-navalnom-i-ego-rassledovaniyakh вот тут анализ выступлений Навального!! И ничего личного!!
9.03.2017 13:29 Массаж мозга
Вы, Конституцию РФ откройте, попытайтесь прочесть - тему уводите за бугор...
Этому челу-место в акопах окраины,для прикапывания себеподобных в плодородной землице Донбасса! Хе,хе,хе!
Рубанок, а какой надо быть мразью, чтобы отправить жену воевать, а самому постить всякую хрень на амике каждый день? За участие в незаконных вооружённых формированиях в УК РФ предусмотрена статья. Почему бы СК не возбудиться по поводу жены рубанка?
9.03.2017 13:08 Алекс Но вот парадокс - по Конституции два срока подряд это конституционный предел, а по закону о выборах как-бы нет!
Опять за старое. Текбя уже за это здесь пинали У кого у нас сейчас два срока подряд, расскажи нам, фуфлогонщик навального?
Маевич, забей себе эту методичку поглубже. Она составлена для даунов. А не тот ли ты маевич, что ребят в Украину погибать отправлял? Что ты сам то там не сдох? В УК РФ и за это статья есть.
РУБАНОК ----ты то свои 40 серебренников вовремя получаешь?троль ты наш кремлевский!!!
Маевич Андрей Павлович 9 марта 2017 г. 13:33
Тебе ещё припомнят за луган_донию с крымнашем. УК никто не отменял.
СОК ты иди дальше голодомор устраивай для донбаса, уголовник будущий
Маевич Андрей Павлович 9 марта 2017 г. 13:33 http://lawinrussia.ru/content/o-navalnom-i-ego-rassledovaniyakh вот тут анализ выступлений Навального!! И ничего личного!! ------ А с теми кого ты отправлял на донбасс у тебя тоже ничего личного не было?
- гость - 9 марта 2017 г. 13:48
Звиздуй в окопы, пут(поц)реот, вместе с луган_донскими сепарами прикопают!
Навальный это тот человек который рекомендовал СШП против кого ввести санкции и как ударить Россию побольнее?
Тама Мы отстаивали конституцыоный Наш строй!
- гость - 9 марта 2017 г. 13:54 Навальный это тот человек который рекомендовал СШП против кого ввести санкции и как ударить Россию побольнее? ------- И чё, кому конкретно всыпали санкций?))) Кто, кто конкретно у тебя прочно ассоциируется со всей Россией?)) Имя сестра, имя!)
Такой раскол на два фронта в обществе - уже признак нездоровья
9.03.2017 13:57 - гость -
ВПК, идиот. Они пытались наврелить санкциями нашему ВПК,
- гость - 9 марта 2017 г. 14:00
раскол в обществе - признак никчёмности власти и её лидера!
9.03.2017 14:00 - гость -
Да какие два фронта? Девчонки ссорятся. Спорят кто секретаршей в штаб пойдет.
- гость - 9 марта 2017 г. 14:00 ВПК, идиот. Они пытались наврелить санкциями нашему ВПК, ------- Потная ты поцреотина)) ты вообще не понимяу разницы между кому\чему, кого\чего?)) у тебя ВПК одушевлён? а чё там наш ВПК прикупал у пиндосов?
9.03.2017 14:00 - гость -
Ошибаетесь. Западно-пропагандистская либерда в виде Сашков и гонцов - это не наше общество.. Более того, они даже живут не у нас.
Кто ему деньги на все это дает? Ну в смысле он сам то чего говорит об этом
СаСОК, вы лучше бы считать там учились. Ваш тухлый пропагандист Алекс до сих пор не может правильно подсчитать президентские сроки.
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- гость - 9 марта 2017 г. 14:07 Кто ему деньги на все это дает? Ну в смысле он сам то чего говорит об этом --- аллах даёт
9.03.2017 14:04 - гость - А ты понимаешь разницу? Или для тебя санкции - это ограничить въезд людей?? Так хоть почитай историю! 31 июля ввёл санкции против «Сбербанка России», банка ВТБ, «Газпромбанка», «Внешэкономбанка», «Россельхозбанка». Также ввёл эмбарго на импорт и экспорт оружия и подобного материала в Россию; запрет на экспорт товаров двойного назначения и технологий для военного использования в Россию или российским конечным военным пользователям.
раз тролям с кремля даны методички опорочить Навального значит он все правильно делает!!!!
Медведев Д. А. (Председатель Правительства РФ) сколько раз ещё может стать Президентом РФ по нормам Конституции РФ?
Тому кто в своих депешах придумывал санкции для российского ВПК, никогда не быть в почете у народа. Отрицательная реакция населения на него вполне предсказуема.
Еж 9 марта 2017 г. 14:14
13:54 Навальный это тот человек который рекомендовал СШП против КОГО ввести санкции и как ударить Россию побольнее? ---- Зенки разуй и не виляй задом...да и вообще где хвалёное "тольковыиграли" "смеющиесяискандеры" "санкциинапользу"?? Ты повспоминай и перестань утирать слёзки!
9.03.2017 14:06 - гость -
На выборах мэра Москвы Навальный набрал 27% - это все были приезжие западные либералы, или бендеровцы?
- гость - 9 марта 2017 г. 14:23 Санкции на пользу.
знатокам Конституции 9 марта 2017 г. 14:20
Медведев Д. А. (Председатель Правительства РФ) сколько раз ещё может стать Президентом РФ по нормам Конституции РФ?
не более 2-х сроков подряд, то есть с кем-то напару может еще раза четыре или еще больше, если здоровье позволит )
9.03.2017 14:20 знатокам Конституции
Два срока подряд конституционный предел! Конституция пересменок не предусматривает, поэтому Медведев более выдвигаться не может!
Алекс
Тебе, уже выше объяснили за Конституцию. Про твои пересменки там ничего не сказано. Не придумывай отсебятину.
9.03.2017 14:34 Алекс
Ответь нам, почему все кто за Навального нагло врут?
- гость - 9 марта 2017 г. 14:57 9.03.2017 14:34 Алекс
Ответь нам, почему все кто за Навального нагло врут? ----- хыхых, переживший все послания\прямые линии Володи с народом, смеешь уличать кого то во вранье??) ахахаха))