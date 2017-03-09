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Предвыборный штаб Алексея Навального в Барнауле заработает 20 марта

, ИА "Амител", Александр Шелягин
Днем позже оппозиционный политик намерен открыть штаб в Бийске

Фото: youtube.com

Предвыборный штаб оппозиционного политика Алексея Навального, который намерен в 2018 году побороться за должность президента России, откроется в Барнауле 20 марта.

Об этом на своем сайте сообщил руководитель избирательной кампании Алексея Навального Леонид Волков. По его словам, даты открытия предвыборных штабов в регионах России меняются по тем или иным причинам.

"Ну и порция ближайших планов: 17 марта — Томск,18 марта — Кемерово, 20 марта — Барнаул, 21 марта — Бийск. Далее, предварительно: 24 марта — Саратов, 25 марта — Волгоград, 26 марта — Астрахань. И еще более предварительно: с 31 марта — Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар, Ставрополь. С 6 апреля — Владивосток, Хабаровск, Иркутск, Красноярск. С 13 апреля — Омск, Тюмень, Челябинск, Пермь", – сообщил Волков.

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Отметим, что ранее открытие штаба в Барнауле также планировалось на март, а вот Бийск стоял в списке на июль.

Напомним, в декабре прошлого года Алексей Навальный заявил о решении принять участие в выборах президента в 2018 году. На тот момент у оппозиционера имелась возможность заявиться на политическую гонку, поскольку Верховный суд РФ на основании решения Европейского суда по правам человека отменил вынесенный ранее приговор по громкому делу "Кировлеса" и отправил материалы на новое рассмотрение.

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Впрочем, уже в начале февраля суд вновь признал политика виновным, и сие решение в случае вступления в силу законодательно ограничивает участие Навального в выборах.

Это связано с тем, что по закону о выборах президента РФ не имеет права быть избранным "осужденный к лишению свободы за совершение тяжкого и (или) особо тяжкого преступления и имеющий на день голосования неснятую и непогашенную судимость за указанное преступление". Статья 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), часть 4, по которой и осудили Навального, является тяжкой.

Впрочем, судя по всему, оппозиционер надеется на положительный для себя исход в решении вопроса о допуске на выборы и продолжает кампанию.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

9.03.2017 13:03
Ru.бaнoк

Порция Овального-30 серебренников от Госдепа! Твоё место-в Магадане! Встречу лично эту мразь,и я подарил своей жене на 8 марта новый оптический прицел, помогу постерелять по его коллегам в окраине-фашистам!

0  0
9.03.2017 13:05
- гость -

Почему каждый проныра считает что Алтайский край это такое место откуда можно пролезть во власть?

0  0
9.03.2017 13:05
гость

из трех средних школ Барнаула человек 70 за навального

0  0
9.03.2017 13:08
Алекс

Закон о выборах не соответствует Конституции, а по ней Навальный избираться может. Но вот парадокс - по Конституции два срока подряд это конституционный предел, а по закону о выборах как-бы нет!

0  0
9.03.2017 13:13
- гость -

Овальный уголовник

0  0
9.03.2017 13:17
- гость -

- гость - 9 марта 2017 г. 13:05 Почему каждый проныра считает что Алтайский край это такое место откуда можно пролезть во власть? ------- Никак про сенатора от АК Ралифа Сафина вспомнил?

0  0
9.03.2017 13:18
ал

а уголовник потому что открыл глаза на пу?

0  0
9.03.2017 13:19
- гость -

- гость - 9 марта 2017 г. 13:13 Овальный уголовник --- Коба тоже был уголовником)

0  0
9.03.2017 13:20
СОК

- гость - 9 марта 2017 г. 13:13 Овальный уголовник

так же как и таёжник. разница в том, что один безправен, а второй недосягаем.

0  0
9.03.2017 13:21
Алекс

Конституция РФ Статья 32

3. Не имеют права избирать и быть избранными граждане, признанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда.

Хлопец дееспособный и на свободе, а на выборы его допустить не хотят - как бы чего не вышло?!

0  0
9.03.2017 13:22
- гость -

жги леха, повышай явку на избирательные участки

0  0
9.03.2017 13:33
Маевич Андрей Павлович

http://lawinrussia.ru/content/o-navalnom-i-ego-rassledovaniyakh вот тут анализ выступлений Навального!! И ничего личного!!

0  0
9.03.2017 13:34
Алекс

9.03.2017 13:29 Массаж мозга

Вы, Конституцию РФ откройте, попытайтесь прочесть - тему уводите за бугор...

0  0
9.03.2017 13:34
Миротрворец

Этому челу-место в акопах окраины,для прикапывания себеподобных в плодородной землице Донбасса! Хе,хе,хе!

0  0
9.03.2017 13:35
Массаж мозга

Рубанок, а какой надо быть мразью, чтобы отправить жену воевать, а самому постить всякую хрень на амике каждый день? За участие в незаконных вооружённых формированиях в УК РФ предусмотрена статья. Почему бы СК не возбудиться по поводу жены рубанка?

0  0
9.03.2017 13:35
- гость -

9.03.2017 13:08 Алекс Но вот парадокс - по Конституции два срока подряд это конституционный предел, а по закону о выборах как-бы нет!

Опять за старое. Текбя уже за это здесь пинали У кого у нас сейчас два срока подряд, расскажи нам, фуфлогонщик навального?

0  0
9.03.2017 13:39
Массаж мозга

Маевич, забей себе эту методичку поглубже. Она составлена для даунов. А не тот ли ты маевич, что ребят в Украину погибать отправлял? Что ты сам то там не сдох? В УК РФ и за это статья есть.

0  0
9.03.2017 13:45
- гость -

РУБАНОК ----ты то свои 40 серебренников вовремя получаешь?троль ты наш кремлевский!!!

0  0
9.03.2017 13:45
СОК

Маевич Андрей Павлович 9 марта 2017 г. 13:33

Тебе ещё припомнят за луган_донию с крымнашем. УК никто не отменял.

0  0
9.03.2017 13:48
- гость -

СОК ты иди дальше голодомор устраивай для донбаса, уголовник будущий

0  0
9.03.2017 13:49
- гость -

Маевич Андрей Павлович 9 марта 2017 г. 13:33 http://lawinrussia.ru/content/o-navalnom-i-ego-rassledovaniyakh вот тут анализ выступлений Навального!! И ничего личного!! ------ А с теми кого ты отправлял на донбасс у тебя тоже ничего личного не было?

0  0
9.03.2017 13:51
СОК

- гость - 9 марта 2017 г. 13:48

Звиздуй в окопы, пут(поц)реот, вместе с луган_донскими сепарами прикопают!

0  0
9.03.2017 13:54
- гость -

Навальный это тот человек который рекомендовал СШП против кого ввести санкции и как ударить Россию побольнее?

0  0
9.03.2017 13:55
- гость -

Тама Мы отстаивали конституцыоный Наш строй!

0  0
9.03.2017 13:57
- гость -

- гость - 9 марта 2017 г. 13:54 Навальный это тот человек который рекомендовал СШП против кого ввести санкции и как ударить Россию побольнее? ------- И чё, кому конкретно всыпали санкций?))) Кто, кто конкретно у тебя прочно ассоциируется со всей Россией?)) Имя сестра, имя!)

0  0
9.03.2017 14:00
- гость -

Такой раскол на два фронта в обществе - уже признак нездоровья

0  0
9.03.2017 14:00
- гость -

9.03.2017 13:57 - гость -

ВПК, идиот. Они пытались наврелить санкциями нашему ВПК,

0  0
9.03.2017 14:02
СОК

- гость - 9 марта 2017 г. 14:00

раскол в обществе - признак никчёмности власти и её лидера!

0  0
9.03.2017 14:03
- гость -

9.03.2017 14:00 - гость -

Да какие два фронта? Девчонки ссорятся. Спорят кто секретаршей в штаб пойдет.

0  0
9.03.2017 14:04
- гость -

- гость - 9 марта 2017 г. 14:00 ВПК, идиот. Они пытались наврелить санкциями нашему ВПК, ------- Потная ты поцреотина)) ты вообще не понимяу разницы между кому\чему, кого\чего?)) у тебя ВПК одушевлён? а чё там наш ВПК прикупал у пиндосов?

0  0
9.03.2017 14:06
- гость -

9.03.2017 14:00 - гость -

Ошибаетесь. Западно-пропагандистская либерда в виде Сашков и гонцов - это не наше общество.. Более того, они даже живут не у нас.

0  0
9.03.2017 14:07
- гость -

Кто ему деньги на все это дает? Ну в смысле он сам то чего говорит об этом

0  0
9.03.2017 14:09
- гость -

СаСОК, вы лучше бы считать там учились. Ваш тухлый пропагандист Алекс до сих пор не может правильно подсчитать президентские сроки.

0  0
9.03.2017 14:11
- гость -

1

0  0
9.03.2017 14:11
- гость -

- гость - 9 марта 2017 г. 14:07 Кто ему деньги на все это дает? Ну в смысле он сам то чего говорит об этом --- аллах даёт

0  0
9.03.2017 14:14
Еж

9.03.2017 14:04 - гость - А ты понимаешь разницу? Или для тебя санкции - это ограничить въезд людей?? Так хоть почитай историю! 31 июля ввёл санкции против «Сбербанка России», банка ВТБ, «Газпромбанка», «Внешэкономбанка», «Россельхозбанка». Также ввёл эмбарго на импорт и экспорт оружия и подобного материала в Россию; запрет на экспорт товаров двойного назначения и технологий для военного использования в Россию или российским конечным военным пользователям.

0  0
9.03.2017 14:19
- гость -

раз тролям с кремля даны методички опорочить Навального значит он все правильно делает!!!!

0  0
9.03.2017 14:20
знатокам Конституции

Медведев Д. А. (Председатель Правительства РФ) сколько раз ещё может стать Президентом РФ по нормам Конституции РФ?

0  0
9.03.2017 14:23
- гость -

Тому кто в своих депешах придумывал санкции для российского ВПК, никогда не быть в почете у народа. Отрицательная реакция населения на него вполне предсказуема.

0  0
9.03.2017 14:28
- гость -

Еж 9 марта 2017 г. 14:14

13:54 Навальный это тот человек который рекомендовал СШП против КОГО ввести санкции и как ударить Россию побольнее? ---- Зенки разуй и не виляй задом...да и вообще где хвалёное "тольковыиграли" "смеющиесяискандеры" "санкциинапользу"?? Ты повспоминай и перестань утирать слёзки!

0  0
9.03.2017 14:29
- гость -

9.03.2017 14:06 - гость -

На выборах мэра Москвы Навальный набрал 27% - это все были приезжие западные либералы, или бендеровцы?

0  0
9.03.2017 14:30
- гость -

- гость - 9 марта 2017 г. 14:23 Санкции на пользу.

0  0
9.03.2017 14:32
- гость -

знатокам Конституции 9 марта 2017 г. 14:20

Медведев Д. А. (Председатель Правительства РФ) сколько раз ещё может стать Президентом РФ по нормам Конституции РФ?

не более 2-х сроков подряд, то есть с кем-то напару может еще раза четыре или еще больше, если здоровье позволит )

0  0
9.03.2017 14:34
Алекс

9.03.2017 14:20 знатокам Конституции

Два срока подряд конституционный предел! Конституция пересменок не предусматривает, поэтому Медведев более выдвигаться не может!

0  0
9.03.2017 14:56
- гость -

Алекс

Тебе, уже выше объяснили за Конституцию. Про твои пересменки там ничего не сказано. Не придумывай отсебятину.

0  0
9.03.2017 14:57
- гость -

9.03.2017 14:34 Алекс

Ответь нам, почему все кто за Навального нагло врут?

0  0
9.03.2017 15:00
- гость -

- гость - 9 марта 2017 г. 14:57 9.03.2017 14:34 Алекс

Ответь нам, почему все кто за Навального нагло врут? ----- хыхых, переживший все послания\прямые линии Володи с народом, смеешь уличать кого то во вранье??) ахахаха))

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