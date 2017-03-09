Фото: vashgorod.ru
Пассажирский поезд врезался в трактор, стоявший на железнодорожном переезде в алтайском городе Горняке, сообщили в ГУ МЧС по региону.
В краевой ГИБДД порталу Amic.ru уточнили, что авария произошла 9 марта около 11:30. Мужчина 1973 года рождения, находившийся за рулем трактора, скончался. Известно, что поезд следовал из казахстанского города Лениногорска в Бийск. Обстоятельства случившегося уточняются.
В МЧС, в свою очередь, добавляют, что на ликвидацию последствий столкновения привлекалось шесть единиц техники и 19 человек.
Комментарии
Пьяный чтоль был? Как быть на путях и не заметить поезд?
- гость - 9 марта 2017 г. 13:11
не он первый, не он и последний...