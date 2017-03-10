Дома теплее, потолки выше: ИСК "Союз" строит дома по новым технологиям

Инвестиционно-строительная компания "Союз" объявила о старте продаж квартир в двух новых строящихся домах квартала "Времена года" в Барнауле. В понедельник, 6 марта, компания провела торжественную презентацию объектов для партнеров — представителей банков и агентств недвижимости. О новых домах мы поговорили с заместителем генерального директора по экономике и финансам инвестиционно-строительной компании "Союз" Еленой Греб.

— Елена Владимировна, на днях компания "Союз" провела презентацию по двум новым строящимся домам: на Взлетной, 115 и Энергетиков, 14. Вы рассказали партнерам об использовании новых технологий и проектных решений. "Времена года" — уже один из самых современных и инфраструктурно-перспективных кварталов города. Дворы там закрыты от автомобилей, парковки подземные, а все свободное пространство внутри квартала отдано под детские и игровые площадки, места для выгула собак и прогулок. Что-то еще новенькое?

— Конечно! Новый дом — новые преимущества. У нас нет задачи построить дом, продать квартиры и забыть про объект. Компания "Союз" очень трепетно относится к отзывам жильцов: всегда старается выяснять мнение потребителей и постоянно улучшать качество своего продукта.

На шумоизоляцию в наших новых квартирах жильцы не жалуются. Но все равно мы понимаем, что соседи бывают разные. Для улучшения этого параметра в новых домах применяем технологию "плавающий пол".

Из новшеств в кварталах — вынос мусоропроводов из домов на отдельные площадки. Это не "мусорки", а современные контейнеры по раздельному сбору мусора. Управляющие компании теперь это должны делать по закону, и мы идем им навстречу. Чистота во "Временах года" — это и наша задача также, ведь квартал только развивается.

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Но главная особенность — высота потолков в доме на Взлетной, 115. Этот дом мы строим по новой серии — 330-й. В наших квартирах и раньше было просторно, но теперь для большего комфорта мы увеличили высоту потолков почти на 20 сантиметров — до 2,67 метра. Представляете, как там будет свободно дышаться! Тем более со свободной планировкой, которую мы предлагаем покупателям квартир.

— Ваши дома панельные. Принято считать, что такие дома не очень теплые.

— Это давно не так. В наших домах тепло. Мы постоянно совершенствуем свои технологии. В этих двух новых домах, например, делаем бесшовные стыки панелей. Кроме того, утепляем пожарные лестницы и лестничные площадки. Для нас усовершенствование работы — это не только способ привлечь клиентов, это еще развитие нашего бизнеса.

"Союз" — это группа компаний, одна крупнейших инвестиционно-строительных организаций региона. У нас есть свой проектный институт ООО "Барнаулгражданпроект", комбинат железобетонных изделий АО "БКЖБИ-2", три застройщика: ООО "ИСК "Союз", ООО "Главалтайстрой", ООО "Союз-Инвест", а также ООО "Спецстрой", выполняющая основные строительно-монтажные работы. Поэтому мы заинтересованы в успешной работе на всех этапах: от производства до сдачи квартир. Сбоев не было.

—Елена Владимировна, а сколько домов ИСК "Союз" уже построила?

— С 2001 по 2016 год мы построили и ввели в эксплуатацию 39 жилых домов. Это более 700 тысяч квадратных метров, 5,5 тысяч квартир, а также детские сады, школы, поликлиники. Сейчас мы готовим к вводу четыре жилых объекта в Барнауле и два объекта в Новосибирске. Мы готовы выходить на новые регионы.

"Времена года" — микрорайон в границах улиц С. Ускова, Взлетная, Власихинская и пр. Энергетиков на юго-западе Барнаула. Здесь построено и заселено три дома. Сейчас ведется строительство еще двух домов. В 2017 году в районе квартала по улице Взлетной будет построена дорога с ливневкой, в конце 2018 — 2019 гг. начнется строительство школы.