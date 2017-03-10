Дома теплее, потолки выше: ИСК "Союз" строит дома по новым технологиям

Инвестиционно-строительная компания "Союз" объявила о старте продаж квартир в двух новых строящихся домах квартала "Времена года" в Барнауле. В понедельник, 6 марта, компания провела торжественную презентацию объектов для партнеров — представителей банков и агентств недвижимости. О новых домах мы поговорили с заместителем генерального директора по экономике и финансам инвестиционно-строительной компании "Союз" Еленой Греб.
— Елена Владимировна, на днях компания "Союз" провела презентацию по двум новым строящимся домам: на Взлетной, 115 и Энергетиков, 14. Вы рассказали партнерам об использовании новых технологий и проектных решений. "Времена года" — уже один из самых современных и инфраструктурно-перспективных кварталов города. Дворы там закрыты от автомобилей, парковки подземные, а все свободное пространство внутри квартала отдано под детские и игровые площадки, места для выгула собак и прогулок. Что-то еще новенькое?
— Конечно! Новый дом — новые преимущества. У нас нет задачи построить дом, продать квартиры и забыть про объект. Компания "Союз" очень трепетно относится к отзывам жильцов: всегда старается выяснять мнение потребителей и постоянно улучшать качество своего продукта.
На шумоизоляцию в наших новых квартирах жильцы не жалуются. Но все равно мы понимаем, что соседи бывают разные. Для улучшения этого параметра в новых домах применяем технологию "плавающий пол".
Из новшеств в кварталах — вынос мусоропроводов из домов на отдельные площадки. Это не "мусорки", а современные контейнеры по раздельному сбору мусора. Управляющие компании теперь это должны делать по закону, и мы идем им навстречу. Чистота во "Временах года" — это и наша задача также, ведь квартал только развивается.
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Но главная особенность — высота потолков в доме на Взлетной, 115. Этот дом мы строим по новой серии — 330-й. В наших квартирах и раньше было просторно, но теперь для большего комфорта мы увеличили высоту потолков почти на 20 сантиметров — до 2,67 метра. Представляете, как там будет свободно дышаться! Тем более со свободной планировкой, которую мы предлагаем покупателям квартир.
— Ваши дома панельные. Принято считать, что такие дома не очень теплые.
— Это давно не так. В наших домах тепло. Мы постоянно совершенствуем свои технологии. В этих двух новых домах, например, делаем бесшовные стыки панелей. Кроме того, утепляем пожарные лестницы и лестничные площадки. Для нас усовершенствование работы — это не только способ привлечь клиентов, это еще развитие нашего бизнеса.
"Союз" — это группа компаний, одна крупнейших инвестиционно-строительных организаций региона. У нас есть свой проектный институт ООО "Барнаулгражданпроект", комбинат железобетонных изделий АО "БКЖБИ-2", три застройщика: ООО "ИСК "Союз", ООО "Главалтайстрой", ООО "Союз-Инвест", а также ООО "Спецстрой", выполняющая основные строительно-монтажные работы. Поэтому мы заинтересованы в успешной работе на всех этапах: от производства до сдачи квартир. Сбоев не было.
—Елена Владимировна, а сколько домов ИСК "Союз" уже построила?
— С 2001 по 2016 год мы построили и ввели в эксплуатацию 39 жилых домов. Это более 700 тысяч квадратных метров, 5,5 тысяч квартир, а также детские сады, школы, поликлиники. Сейчас мы готовим к вводу четыре жилых объекта в Барнауле и два объекта в Новосибирске. Мы готовы выходить на новые регионы.
"Времена года" — микрорайон в границах улиц С. Ускова, Взлетная, Власихинская и пр. Энергетиков на юго-западе Барнаула. Здесь построено и заселено три дома. Сейчас ведется строительство еще двух домов. В 2017 году в районе квартала по улице Взлетной будет построена дорога с ливневкой, в конце 2018 — 2019 гг. начнется строительство школы.
Комментарии
А почему нельзя было сделать просторными кв в уже сданных домах этого микрорайона? Потолки там как-то 2,54, и просторность больше в трехкомнатных...
Дороги то строить будите? Поплывет в весеннее время года ваш квартал.
Елена, а в новых домах разводка системы отопления тоже вертикальная, как в уже сданных? то есть жильцы и этих замечательных домов будут платить за отопление по нормативу? несмотря на наличие счетчиков и повышенную теплоизоляцию фасадов... Как выяснилось, партнер Союза УК ЖСК отказалась принимать показания установленных теплосчетчиков.
Район очень проб ле мный, очень! Добавьте денег и купите квартиру в дру гом месте!!!!!!!
И кстати никто не согласился даже участвовать в аукционе на строительство школы в данном районе! и поликлиника детская уже по швам трещит от количества детей в этом районе
Панелька-она и есть панелька.
Это те самые замечательные "инновационные" высотки, в которых нет мусоропровода?
значит все предыдущие дома были холодными?
почему в интервью нет самых главных вопросов - где парковки и школы?
"В наших домах тепло. Мы постоянно совершенствуем свои технологии". Сдали мне квартиру летом, наступила зима и на "застекленную" лоджию стал попадать снег, позвонил в Союз, говорят "дак у вас лоджия не запенена, это за дополнительную плату", вот вам и технологии Союза.....утепление за допоплату.
Родственница генерального походу, топ-менеджерами после универа не становятся, только специалистами отдела. Придомовая территория в Союзе аут, ливневки и дорог нет, говорят еще стены тонкие и слышимость капут. Надо Жилищку рассматривать, там по приятнее.
Заехали в новый дом по адресу: ул.Взлетная,109. В квартире очень холодно! И это еще отопление не выключили. Из рам и дверей дует. Сказали дом год на гарантии, вызывайте мастера пусть смотрит, что можно сделать. Приехал малец чего-то покрутил, посмотрел, дуть стало меньше, но как нам было сказано-это не на долго меняйте окна или утепляйте, пеньте и т.п. ("вы же понимаете как строят))))". Ну да - ПОНИМАЕМ! Через неделю потекла сушилка в ванной, теперь труба в туалете. Жду, что будет на этой неделе. А самое ужасное - это постоянный гул. Вентилируемые фасады, .... их. Вопрос г-же Греб, какие же вы,ребята, технологии соблюдаете, что такое ощущение как будто турбина самолета в квартире круглые сутки работает. Про шумоизоляцию, инфраструктуру, весенний паводок вообще молчу. Без машин в этом районе делать нечего. Хотя как показывает прошлый год и они не спасают. Наш риэлтор отговорил от вторичного жилья, типа дешевеет, а новостройки в цене и т.д. и т.п. Зря согласились. В новом жилье пока одни минусы, а хрущевки если на то пошло, стояли, стоят и будут стоять! Мнение субъективное и не претендует на правильность))) Короче, купил хрень в ипотеку, плати 25 лет, вкладывай в ремонт еще столько же и помирай с миром в душе. Россия матушка, больше сказать нечего...