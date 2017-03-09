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18-летнего парня подозревают в угоне автомобиля у своего знакомого, сообщили в УМВД по Барнаулу.
В ведомстве уточняют, что накануне житель Барнаула распивал алкоголь с компанией. Когда он уснул, его знакомый взял ключи от автомобиля Renault и поехал кататься по ночному городу.
Вскоре злоумышленник угодил в ДТП на улице Матросова и, бросив поврежденную машину, скрылся с места аварии. Хозяин автомобиля узнал о случившемся от полицейских, которые обнаружили машину.
Владелец авто написал заявление об угоне. Вскоре правоохранители задержали и подозреваемого.
По факту угона возбуждено уголовное дело.
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