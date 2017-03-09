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Алтайских школьников приглашают на экскурсию в Барнаул в дни каникул

, ИА "Амител"
Школьники смогут увидеть достопримечательности Барнаула, а также посетить зоопарк и аквапарк

Фото: dlyakota.ru

Школьников из алтайских районов приглашают на экскурсию в Барнаул в дни весенних каникул, сообщается на официальном сайте администрации краевой столицы.

Ведомство вместе с туроператорами разработало специальные экскурсии для школьников. Ученики смогут посетить новые достопримечательности туристического кластера "Барнаул – горнозаводской город", а также побывать в аквапарке, зоопарке, театрах, выставках, квестах и семейно-развлекательных центрах.

В стоимость экскурсии входит питание, транспорт, а также услуги экскурсовода. Цена такой программы в составе организованных школьных групп до 50% меньше стоимости самостоятельной поездки.

Телефон для справок: 370-342 (отдел по развитию туризма администрации города).

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

9.03.2017 15:57
М

... новые достопримечательности туристического кластера "Барнаул – горнозаводской город". Мост и лестница?

0  0
9.03.2017 16:02
- гость -

"Ученики смогут посетить новые достопримечательности туристического кластера "Барнаул – горнозаводской город", а также побывать в... семейно-развлекательных центрах"

Поход в ТЦ, теперь сродни экскурсии? Все эти ТЦ, значит для туристов строят? Теперь понятно почему их так много - туркластер развивают, скоро первые по стране будем, туристы в очередь вставать будут, Турциям с Египтами и не снилось ))

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