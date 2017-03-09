Фото: dlyakota.ru
Школьников из алтайских районов приглашают на экскурсию в Барнаул в дни весенних каникул, сообщается на официальном сайте администрации краевой столицы.
Ведомство вместе с туроператорами разработало специальные экскурсии для школьников. Ученики смогут посетить новые достопримечательности туристического кластера "Барнаул – горнозаводской город", а также побывать в аквапарке, зоопарке, театрах, выставках, квестах и семейно-развлекательных центрах.
В стоимость экскурсии входит питание, транспорт, а также услуги экскурсовода. Цена такой программы в составе организованных школьных групп до 50% меньше стоимости самостоятельной поездки.
Телефон для справок: 370-342 (отдел по развитию туризма администрации города).
Комментарии
... новые достопримечательности туристического кластера "Барнаул – горнозаводской город". Мост и лестница?
"Ученики смогут посетить новые достопримечательности туристического кластера "Барнаул – горнозаводской город", а также побывать в... семейно-развлекательных центрах"
Поход в ТЦ, теперь сродни экскурсии? Все эти ТЦ, значит для туристов строят? Теперь понятно почему их так много - туркластер развивают, скоро первые по стране будем, туристы в очередь вставать будут, Турциям с Египтами и не снилось ))