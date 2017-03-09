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Американский самолет, принадлежащий компании Hawaiian Airlines, произвел посадку в аэропорту Лос-Анджелеса по пути из Лас-Вегаса в Гонолулу. Незапланированное приземление связано с тем, что один из пассажиров отказался платить за использование одеяла 12 долларов, пишет РБК.
Как оказалось, во время полета одному из пассажиров стало холодно, и он попросил у бортпроводника одеяло. Согласно расценкам авиакомпании, пользование пледом платное – 12 долларов. 66-летний мужчина отказался платить за услугу. Он потребовал соединить его по телефону с представителем авиакомпании.
Во время разговора пассажир сильно разнервничался и допустил высказывание, которое можно истолковать как угрозу. Именно поэтому самолет был вынужден совершить посадку в Лос-Анджелесе.
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