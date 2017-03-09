Фотоподборка "Готовим весла: огромные сугробы в Барнауле начинают таять" вызвала горячее обсуждение среди читателей Amic.ru. При этом многие пишут о том, что это далеко не самые большие сугробы, которые минувшей зимой "завелись" в нашем городе.
Редакция ИА "Амител" подумала, что ведь действительно где-то на просторах нашего любимого Барнаула (и других городов и сел Алтайского края) есть и более удивительные снежные завалы, чем те, что попали в объектив нашего фотографа. Меж тем такие снежные зимы, как минувшая, в последнее время очень редко случаются. А потому мы решили запечатлеть это историческое событие и объявляем фотоконкурс "Большой сугроб". Фотографии самых больших или необычных сугробов присылайте на адрес электронной почты: Elena@amic.ru, News@amic.ru.
Важно: не забудьте указать адрес, где находится это творение природы и рук человеческих.
Итоги конкурса мы подведем 20 марта. Победителю обязательно достанется награда!
Комментарии
О-о-о, крутой конкурс, обязательно скину фотки своих сугробов!