В преддверии 8 марта редакция Amic.ru решила спросить у мужской половины своих читателей, как они относятся к традиции в этот день дарить подарки женщинам. Результаты показали, что большинство (а это 31% из 100% опрошенных) придерживаются заведенного порядка, но делают это скорее из необходимости, так как выбрали вариант "Придется, как без этого. Куплю небольшой презент. Да и женщины нас с 23 февраля поздравляли".
Ярых сторонников презентов на 8 марта также оказалось немало – 25%. Участники опроса указали, что подарки в этот день обязательны и они уже придумали, что преподнести жене, маме, бабушке и коллегам.
Подарить что-то, только если вынудят, согласились 11,4% опрошенных, столько же вообще посчитали праздник бессмысленным и указали, что не отмечают его вовсе принципиально.
20,5% мужчин посчитали, что "лучший подарочек для женщины" – это они.
Комментарии
Ты твердишь, что я - безнадежная свинья, беспринципная, бесперспективная, Неспортивная, примитивная, беспричинно позитивная свинья. Неопрятная и противная, сексуально слабо активная, Но в году есть день один, когда должен даже свин Стать достойным представителем мужчин.
Восьмое марта, восьмое марта, Попробуй, п*дла, только праздник не устрой. В восьмое марта - запомни, п*дла, Ты должен выглядеть как сказочный герой.
8 Марта - чисто женский праздник, и нефиг сюда мужиков впутывать !