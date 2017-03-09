Фото: ooo-dip.ru
Решение о возвращении на родину из зарубежья в 2016 году приняли порядка 150 тысяч россиян, сообщает газета "Известия", ссылаясь на информацию МВД и МИД РФ.
При этом уточняется, что каждый пятый вернулся на родину из Евросоюза. Также издание отмечает, что в качестве механизма для возвращения в РФ граждане используют программу содействия добровольному переселению.
Одна из женщин, вернувшихся в страну, рассказала, что главным мотивом для решения уехать из Европы для нее стала "необоснованная ненависть к России". Проживший 12 лет в Германии мужчина отметил следующее: "В Германии я понял, что у меня гораздо меньше перспектив по трудоустройству, чем в России".
Издание также указывает на то, что количество желающих уехать из еврозоны россиян будет возрастать, если политическая ситуация в ЕС не улучшится.
Комментарии
Когда будем возвращать вместе с деньгами абрамовичей, пехтиных, усмановых! Деньги в бюджет, а хлопцев...?
И особенно показателен пример "вернувшейся" семьи Мартенсов!
Так предателей нигде не любят.Там поживились, теперь по программе добровольного переселения в России денежки получают. А нашему правительству ни для кого не жалко, кроме тех кто здесь всю жизнь на Родину пашет.
гость - 9 марта 2017 г. 14:30 ага, знатно они из России-матушки отступали - мигом всё бросили и улетели в свою загнивающую Немецию
Хорошая новость для овощей 150 тыщ бездельников, которым перестали платить пособия вернулось.
Возвращались тут одни из Германии, в деревню Кыштовку Новосибирской области...
9.03.2017 14:36 - гость -
А врать то зачем. Кто возвращался то?
Либерду в очередной раз перекосорожило.
Что тут можно еще сказать. Российские СМИ за рубежом работают отлично. Память человека лучше хранит хорошее, чем плохое. 12 лет назад многое по-другому было, я бы с радостью вернулся в те годы.
9.03.2017 14:39 - гость - vn.ru/news-nemtsy-bezhavshie-v-kyshtovku-ot-seks-prosveshcheniya-vernulis-v-germaniyu/
Утечка мозгов наоборот. Европа в шоке
Как всегда, хотелось бы конкретики. Что значит "из-за рубежа вернулось около 150 тысяч сограждан"? Из каких стран сколько? Одно дело из Германии, Франции или Англии, другое из Украины (цэ Европа), Белоруссии или Армении. Получили ли приехавшие гражданство той страны? Или поработали год мойщиками унитазов, язык не осилили, срок визы закончился и вернулись во свояси. По какой визе выехали? Одно дело на ПМЖ, другое по туристической визе или по гостевой. В статье сказано, что каждый пятый из Евросоюза. Но и Евросоюз не однороден. Страны Прибалтики, Польша, Болгария, Греция, это не страны с молочными реками и кисельными берегами.
9.03.2017 14:44 - гость -
Так это немцы, как они могли сюда возвращаться, а, недоразвитый ?
9.03.2017 14:47 - гость -
Тебе вроде русским по белому написано, что каждый пятый из ЕС. Русский язык хорошо учил в школе?
За 2016 год данных не нашел, а вот в 2015 по данным Росстата из России эмигрировало 350 тысяч человек. Большая часть уехала в страны Евросоюза, США, Канаду. Вернулось 150 тысяч. Каждый пятый из стран Евросоюза - значит примерно 30 тысяч. Т.е. к нам едут из бывших советских республик, а уезжают в развитые страны.
- гость - 9 марта 2017 г. 14:48 9.03.2017 14:44 - гость - Так это немцы, как они могли сюда возвращаться, а, недоразвитый ? --- Ты самый натуральный\эталонный унтерок)) Эти мантерсы уроженцы омской области)
Большая часть проблем связана не с политической обстановкой, а с незнанием иностранных языков у россиян. Те же наши соотечественники, которые удосужились подучить языки, прекрасно себя чувствуют и в Европе, и в Америке, примеров тому бесчисленное множество.
9.03.2017 14:48 - гость - Объясняю переразвитым. Они в 90-х уехали в Германию из Омска. В статье сказано, что возвращаются по госпрограмме "Соотечественники". Эта программа только для иностранных граждан.
9.03.2017 14:54 - гость -
Мантерсы из Омска. и вдруг испугались новосибирских морозов? Вы там что-нибудь посмешнее придумайте для тиражирования.