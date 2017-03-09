Фото: zdravalt.ru
Губернатор Алтайского края Александр Карлин дал поручение провести проверку с 6 марта системы организации маршрутизации беременных женщин. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Алтайского края.
Предполагается, что будут проверены все родильные дома и межрайонные акушерские отделения Барнаула, Бийска, Рубцовска и других городов и районов края.
Отметим, что в настоящее время в Алтайском крае работает трёхуровневая система оказания медицинской помощи матерям и новорождённым. Первый уровень – это центральные районные больницы, второй – межрайонные центры, третий – Алтайский краевой перинатальный центр "ДАР" и краевой перинатальный центр, расположенный на улице Попова, 29.
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Специалисты уже успели провести проверку в перинатальном центре – роддоме № 5 во вторник, 7 марта.
Напомним, Алтайский краевой перинатальный центр "ДАР" открылся в Барнауле в конце прошлого года, а его строительство началось в октябре 2014 года.
Комментарии
А каким образом мамы будут возвращаться из "Дара" с крохой домой за 400 км? В нищих сёлах эта проблема с дополнительными долгами на следующие пару лет.
ХА-ХА и ещё раз много ХА-ХА. Проверить надо и в Рубцовске ул ГРОМОВА , по которой едут рожать . Родить там можно на подступах к роддому. Дороги нет - ямы и канавы. Администрация нашла там поврежденный дерьмопровод- канализационный коллектор , но вместо того , чтобы делать, проще ничего не делать - ни трубу, ни дорогу. И теперь отмазки- сделаем после устранения аварии, а её не устраняют.
Маршрутизатор наш(((( Тьфу!