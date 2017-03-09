Фото: misanec.ru
Власти Барнаула напоминают о необходимости своевременной оплаты коммунальных услуг, поскольку семьи должников, которые проживают в муниципальных квартирах, будут выселены в жилье меньшего размера.
Так, с начала 2017 года администрацией Центрального района краевой столицы было получено три положительных решения в отношении недобросовестных нанимателей жилых помещений.
Одна из семей после вступления решения суда в силу должна быть выселена из муниципальной квартиры площадью 42,6 квадратных метра в доме на проспекте Социалистическом. Взамен этой семье предоставят жилплощадь в 21,9 квадратных метра.
"На день вынесения решения суда задолженность нанимателей по коммунальным платежам составила почти 50 тысяч рублей", – уточняют в мэрии.
Еще один случай выселения должников связан с неуплатой нанимателем жилья более 150 тысяч рублей.
Кроме того, в рамках работы с должниками по коммуналке районные власти выявили фактически пустующее жилое помещение.
Комментарии
Слава товарищу путену и его верной едрисне, обещавшим в 2002 снижение коммунальных платежей!
а ели хватает только на покушать?
Сволочи-выселяют.
C 1989 по 1991 год платил за однокомнатную квартиру 13 рублей в месяц. Если бы я не платил 50 лет, то у меня задолженность была бы 7800 рублей. Сейчас так взвинтили цены на ЖКХ, что сумма задолженности в 50 тыс. может накопиться за год.
Так субсидии надо оформлять. Наша соседка ныла-ныла, потом оказалось, что ей, видите ли, некогда за бумажками для субсидии бегать. Ну, плати тогда, если дура.Нам 4700 возвращают. Это тоже деньги и они на земле не валяются.
Кто вас учил математике?
они и так там на халяву живут, еще и не платят, плюс налоги за квартиру не платят, чего их жалеть, я универ закончил и 2 года квартиру почти за всю зарплату снимал.
- гость - 9 марта 2017 г. 15:25 Когда ты платил 13 рублей, у тебя и з/п была 150-200, а не в тысячах рублях измерялась как сейчас.
- гость - 9 марта 2017 г. 15:39 -------------------- Когда я платил 13 рублей, то бутылка водки стоила 10 рублей. Сможете сейчас оплатить ЖКХ двумя бутылками водки?
"Когда я платил 13 рублей, то бутылка водки стоила 10 рублей. "
Чувствуется как ты жил в СССР - у родителей в планах может быть
- гость - 9 марта 2017 г. 15:39 Когда ты платил 13 рублей, у тебя и з/п была 150-200, а не в тысячах рублях измерялась как сейчас. --------------------------------------- Узко мыслишь! В 1990 году квартплата составляла 10% от зарплаты, сейчас 50% от зарплаты в 10 тысяч. Не у всех зарплата 50 тысяч.