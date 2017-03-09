Фото: worldmapz.com
Подробности трагического инцидента, связанного со столкновением пассажирского поезда с трактором в Горняке, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Напомним, локомотив врезался в трактор, находившийся на железнодорожном переезде. Водитель трактора в результате ЧП погиб.
Инцидент произошел на участке Восточно-Казахстанской железной дороги, а подвижной состав принадлежит РЖД.
"В результате происшествия пассажиры поезда не пострадали. Задержка состава составила 1 час 20 минут. Поезд продолжил движение по маршруту", – уточнили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.
Комментарии
Очень подробно. Теперь нам всё стало ясно.
Переписали предыдущую новость и назвали подробности.
хахаха
))))вот это подробности