Магнитные бури угрожают жителям Земли в марте 2017 года. Ученые предупреждают, что этот месяц будет богат на данные явления. Первые магнитные бури, причем весьма ощутимые, прошли 1, 2 и 3 марта, пишет medikforum.ru
Следующая придет к нам уже 16 марта. По словам специалистов, это будет буря первого уровня, поэтому ощутят ее лишь особо чувствительные к погодным изменениям люди.
Кроме этого, опасные периоды землянам предстоит пережить 19, 21 и 22 марта, а также 28 и 29 марта. В это время ожидаются "средние" по силе магнитные бури.
Напомним, что, несмотря на многочисленные ухмылки скептиков, ученые подтверждают, что магнитные бури на Солнце действительно влияют на электромагнитную сферу Земли и самочувствие многих людей. В этот период даже полностью здоровые люди могут испытывать головные боли, раздражительность и слабость.
Кстати, интересно, что, по подсчетам ученых, 50% людей совершенно не реагируют ни на какие изменения солнечной активности и магнитные бури. 40% жителей нашей планеты могут ощутить последствия только очень сильных магнитных бурь, и 10% землян подвержены влиянию всех магнитных бурь.
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