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Эксперты фонда "Сколково" выберут лучшие стартапы Алтайского края

, ИА "Амител"
Более 400 участников из Алтайского края предложили свои инновационные проекты

Фото: sk.ru

Представители фонда "Сколково" вместе с другими бизнес-экспертами отберут лучшие стартапы из Алтайского края. Барнаул стал восьмым городом в инновационном марафоне Open Innovations Startup Tour, который пройдет в Алтайском государственном техническом университете имени И.И. Ползунова 16 и 17 марта.

Жюри, в числе которого бизнес-эксперты и ведущие специалисты технопарков, рассмотрит проекты более 400 участников из Алтайского края. Это разработки в области агробиотехнологий, биомедицины, промышленных и IT-технологий, которые будут распределены по трем трекам: "Биомедицинскому", "IT" и "Индустриальному".

По итогам тура в Барнауле будут выявлены 15 победителей, которые отправятся в Москву на следующий этап самой крупной стартап-конференции России StartupVillage без предварительного отбора представить свой проект экспертам.

"Мы понимаем, что именно в регионах сосредоточена большая часть  интеллектуального и промышленного потенциала России. Я убежден, что при должном уровне инновационного развития регионов можно добиться соответствующего  экономического уровня развития страны в целом. Именно поэтому мы с командой Фонда "Сколково" считаем своим долгом помогать региональным стартап-командам и развивать технопарки в регионах", — отметил Юрий Сапрыкин, вице-президент по региональному и международному развитию фонда "Сколково".

Главная цель Open Innovations Startup Tour – формирование и развитие технологического предпринимательства в регионах России.

Отмечу, что помимо интересной конкурсной части, организаторы Open Innovations Startup Tour также предлагают большую образовательную программу, в рамках которой все желающие бесплатно могут посетить лекции, мастер-классы и менторские сессии от гуру бизнеса и директоров компаний в области развития инноваций.

Информацию о регистрации, расписание и программу тура смотрите на сайте www.startup-tour.ru.

Автор:
Елена Лепезина редактор +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

16.03.2017 13:46
- гость -

о, к нам приехала нано-прачечная :0

0  0
16.03.2017 14:01
- гость -

Рассмотрят, рассмотрят эти сколковцы наши научные предложения, потом себе отберут самые перспективные. Сами то ничего толком не создали.

0  0
16.03.2017 14:05
- гость -

Уже посмотрели на этих мажоров...

0  0
16.03.2017 14:06
- гость -

сомневаюсь, что в нашем депрессивном крае они что-то для себя почерпнут. таланты все уже уехали

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