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Четыре человека, которые занимались разграблением древних гробниц, умерли в Китае из-за отравления ядовитыми парами, пишет "Взгляд".

Как сообщается, в больницу мужчины доставили своего товарища. Врачам они пояснили, что они шахтеры, а пострадавший отравился парами газа на одной из угольных шахт. Медики не поверили мужчинам, так как в этой части страны нет угольных шахт.

В больницу прибыли сотрудники полиции, которые допросили "шахтеров". Те, в свою очередь, признались, что занимались разграблением древнего захоронения, относящегося к памятникам культуры уездного значения.

Также мужчины рассказали, что отравились парами газов от отработанного топлива в генераторе, который они принесли в гробницу. Выяснилось, что трое грабителей умерли еще в самой гробнице, а один позже умер в больнице.