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Следователи возбудили уголовное дело после ЧП, которое произошло в одной из котельных Барнаула 3 февраля этого года, сообщает пресс-служба СУСКа по Алтайскому краю.
Как сообщается, 34-летний рабочий получил множественные ожоги лица и тела в результате воспламенения топливовоздушной смеси. Тем самым его здоровью причинен тяжкий вред. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса "Нарушение требований охраны труда".
Выяснилось, что воспламенение произошло в результате искрового разряда работы электрической сети, вероятнее всего, в момент включения пострадавшим электрического освещения вблизи резервуара с жидким топливом.
Директор компании привлечен в административной ответственности.
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