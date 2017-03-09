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Прокурор Алтайского края Яков Хорошев получил нового заместителя, которым назначен старший советник юстиции Дмитрий Губанов.
Как сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства, приказ о назначении Губанова 2 марта подписал генпрокурор РФ Юрий Чайка.
Отметим, что совсем недавно в краевой прокуратуре уже имели место кадровые перестановки — первым замом главы регионального ведомства был назначен Александр Фомин, который до этого состоял в должности рядового заместителя.
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Дмитрий Владимирович Губанов родился 14 мая 1970 года в Барнауле. Является выпускником юрфака Алтайского государственного университета. В органах прокуратуры работает с осени 1993 года. Был следователем, заместителем прокурора Алтайского района, прокурором Красногорского, Шипуновского районов, прокурором по надзору за соблюдением законов на особо режимных объектах, старшим помощником прокурора Алтайского края по обеспечению собственной безопасности и физической защиты. С декабря 2009 года он был начальником отдела кадров прокуратуры Алтайского края.
Комментарии
Ну вот. А то все пишут,что в прокуратуру только после ААЭП берут....
А старого зама куда дели?