Подготовку к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов, который пройдет в городе Сочи с 14 по 22 октября, обсудили в четверг, 9 марта, на заседании под руководством вице-премьера Алтайского края Андрея Щукина.
Последний раз фестиваль проходил в Эквадоре в 2013 году. В России мероприятие проходило уже дважды: в 1957 и 1983 годах. Ожидается, что в Сочи приедут около 20 тысяч человек из 150 стран мира. Причем около 10 тысяч молодых людей будут представлять нашу страну.
Как сообщила Amic.ru начальник сектора молодежных проектов отдела молодежной политики и жилищных программ управления спорта и молодежной политики Алтайского края Валентина Байбородова, регион на масштабном мероприятии представят 25 человек.
"Будет создана специальная конкурсная комиссия, которая определит участников от Алтайского края. Подать заявку можно на сайте Russia2017.com до 15 апреля. Приоритет будут отдавать англоговорящим и другим людям, владеющим одним из шести основных языков ООН. Участники будут распределены по профессиональным категориям равномерно: победители различных олимпиад, журналисты, спортсмены, лидеры молодежных организаций, политические деятели, молодые ученые", – сообщила Валентина Байбородова.
Кроме того, в октябре в Сочи отправятся из Алтайского края 20 волонтеров, которые помогут с организацией масштабного фестиваля. Для участия каждый претендент должен оставить заявку в соответствующем разделе "волонтеры" на сайте Russia2017.com.
В ходе заседания регионального оргкомитета представитель управления молодежной политики и спорта Евгений Радунцев заявил, что для пропаганды фестиваля необходимо в течение года проводить на базе вузов мероприятия с участием медийных лиц, высокопоставленных государственных служащих, ректоров высших учебных заведений.
"Это могут быть образовательные, культурно-массовые мероприятия, публикации в СМИ. Необходимо презентовать фестиваль на всех молодежных мероприятиях", – сказал Евгений Радунцев.
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