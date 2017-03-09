Фото: pokurortam.ru
Республика Алтай и Алтайский край заняли второе и третье места соответственно в "Экологическом рейтинге субъектов РФ", который составила общероссийская общественная организация "Зеленый патруль".
Результаты исследования опубликованы на сайте организации. Ранжирование регионов было произведено в зависимости от их показателей по итогам минувшей зимы.
На первом месте, где наблюдается самая лучшая экологическая обстановка, находится Тамбовская область. Затем идут Республика Алтай и Алтайский край.
Любопытно, что в этом году свои позиции укрепили Москва и Санкт-Петербург. Эти города располагаются на пятом и девятом местах. А в прошлом году они занимали седьмое и двенадцатое места соответственно.
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Также в ТОП-10 вошли следующие российские субъекты: Ульяновская, Белгородская и Тюменская области, Чукотский автономный округ и Чувашская Республика.
При составлении рейтинга анализировались такие показатели, как состояние воздуха, воды, сбросов, выбросов и даже ответственность власти, активность общественных организаций и другие критерии.
Комментарии
Не мудренно, все заводы позакрывали, чему дымить то?
- гость - 9 марта 2017 г. 16:18 Не мудренно, все заводы позакрывали, чему дымить то? ---------------------------------------------------- ТЭЦ-3 дымит и автомобили под окнами.
на Чукотке ваще людей нет, а екология есть))))
А кто то заявлял на этом форуме,что АК это не Алтай.
По идее населению должны доплачивать за внепромышленную зону. Чай здесь всё-таки не Крым и не Сочи по климату и моря рядом нет, чтобы ракушки собирать туристам
Так это ты придумываешь заголовки Амику?
"Два Алтая оказались в тройке лидеров экологического рейтинга регионов РФ" ========== тьфу ты! а мне показалось "экономического"
ну да... промышленности то нет. на курорте живём
Повезло нам! Живем "счастливо, долго и в достатке"! Практически не осталось промышленности, только с/х переработка и туризм. По доходам населения в последней пятерке по РФ. Уехавших из края в 1.5 раза больше приехавших. И по продолжительности жизни почему то - только "серединочка"....Вот и "дышим" глубже, чтобы не расстраиваться!
это в советский район теперь бийскую свалку возят? ога экология
это ты придумываешь заголовки -------- Здесь и придумывать не чего и не нужно,всё и так ясно,что АК это Алтай.