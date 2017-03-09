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Клумбу на мемориале Славы ко дню Победы в Барнауле украсят более 15 тысяч цветов, сообщили в пресс-центре мэрии.

Вопросы благоустройства площади Победы обсуждались в рамках коллегии администрации Железнодорожного района. Работы будут производиться силами муниципального предприятия "Городское зеленое хозяйство".

Отметим, что в настоящее время город уже начал готовиться к празднованию Дня победы. Профильный оргкомитет возглавил лично глава администрации краевой столицы Сергей Дугин.

Что касается других лесоустроительных мероприятий, то, как было сказано на коллегии районной администрации, на 2017 год запланирован значительный объем работ по асфальтированию дорожного полотна, придомовых территорий, внутридворовых проездов и тротуаров.