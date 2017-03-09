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Глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что в России к 2030 году производство черной икры может увеличиться в 1,5-2 раза, но цена на этот продукт не будет низкой. Об этом пишет "Газета.ру".

По словам специалиста, для увеличения производства есть все необходимое, также он отметил интерес инвесторов. Но между тем, по мнению Шестакова, черная икра не будет стоить дешево, ведь возможность получения икры от осетров наступает на седьмой-восьмой год, а до этого за рыбой нужно ухаживать.

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Тем не менее есть условия, при которых цены на черную икру не будут кусаться. Цена на этот продукт может упасть из-за введения новых технологий, которые помогут сократить сроки получения икры.

По данным ведомства, в прошлом году производство черной икры в России увеличилось на 3,5%, до 44 тонн.

Чёрная икра — общее название икры осетровых рыб, включая веслоносов. Традиционную чёрную икру дают осётр, белуга, севрюга и шип. Основным местом добычи чёрной икры (90 % мировой добычи) является Каспийское море. Добыча также ведётся в Азовском море, Причерноморье, низовье Дуная, Приамурье и в китайской провинции Хэйлунцзян, на территории которой протекает Амур.