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Прокуратура Ленинского района Барнаула утвердила обвинительное заключение в отношении четверых человек, которых обвиняют в незаконном сбыте наркотических средств. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Как сообщается, дело в отношении трех мужчин и одной девушки из этой банды уже ушло в суд. Сами обвиняемые из Новосибирской и Кемеровской областей. Незаконные вещества они сбывали в прошлом году в Новосибирске и Барнауле.

В ведомстве поясняют, что обвиняемые работали курьерами по доставке наркотических средств. Деньги они получали за количество сделанных "закладок". Им также оплачивали такси, жилье и другие расходы. Связь с организаторами они поддерживали в соцсетях. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.