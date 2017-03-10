Мировой суд лишил супругу актера Николая Караченцова Людмилу Поргину водительских прав на 1,5 года и оштрафовал на 30 тысяч рублей за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает РИА Новости. Поргину признали виновной по статье КоАП РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения, не повлекшее уголовного деяния".

Напомним, ДТП с участием легкового автомобиля "Тойота", за рулем которого была Поргина, и грузовой "Газели" произошло вечером 27 февраля в Щелковском районе Московской области.

В итоге легковушка перевернулась и снова встала на колеса. Все пассажиры автомобиля получили травмы головного мозга. Актер Николай Караченцов, родственница Эльза Ивлева и медсестра Наталья Сергеева были госпитализированы в ближайшую больницу. Позже Караченцова перевезли в институт имени Склифосовского.

После аварии была назначена проверка, и в крови Поргиной обнаружили алкоголь.

Напомним, в 2005 году Николай Караченцов уже попадал в серьезное ДТП. Актер получил тогда тяжелые травмы и почти месяц провел в коме.