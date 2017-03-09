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Вице-спикер Государственной думы Ирина Яровая пообещала в четверг, 9 марта, внести в Госдуму законопроект, который предусматривает наказание до 12 лет тюрьмы для тех, кто склоняет подростков к самоубийствам в социальных сетях. Об этом пишет "Интерфакс".

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"Для всех смельчаков, которые до сих пор считали себя безнаказанными, могу сказать, что по совокупности преступления, которые они совершают, уровень ответственности может быть до 12 лет. Поэтому им стоит оценить, стоит ли продолжать эту опасную игру", – сказала вице-спикер.

Яровая напомнила, что призывы, которые распространены в соцсетях, меняют сознание детей. Подростки становятся "ведомыми". Вице-спикер намерена рассматривать такие призывы как дистанционное убийство. Между тем она подчеркнула, что организаторы так называемых групп смерти должны нести ответственность, даже если они не успели реализовать задуманное до конца.

Ранее ИА "Амител" сообщало, что следственные органы возбудили очередное уголовное дело в отношении одного из администраторов "групп смерти" в соцсети, использовавшего ник Филипп Лис. Тогда правоохранители успели предотвратить самоубийство 16-летней школьницы в Архангельске.