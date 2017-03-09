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Очередное повреждение водопровода зафиксировано в центре Барнаула 9 марта — коммунальная авария произошла на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Димитрова.

По данным водоканала, порыв произошел на водопроводе диаметром 200 миллиметров. В связи с ремонтными работами временно ограничено водоснабжение в пяти многоэтажных домах по проспекту Комсомольскому, 102,102а,104а, улице Песчаной, 47 и улице Некрасова, 43.

Восстановительные работы были осложнены нахождением рядом с местом аварии рекламного щита, который был установлен в нарушение действующих правил. В итоге к работам специалисты водоканала приступили лишь после демонтажа конструкции и расчистки сугробов.

Окончание работ запланировано на сегодня.