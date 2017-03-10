Студия Disney огласила дату выхода пятой части приключений профессора-археолога Индианы Джонса. Картина выйдет в прокат 19 июля 2019 года.

Роль Индианы Джонса вновь исполнит американский актер Харрисон Форд. Режиссером выступит Стивен Спилберг, создатель всех предыдущих фильмов франшизы.

"Индиана Джонс — один из величайших героев в истории кино, и мы ждем не дождемся, когда сможем вернуть его на экраны", — заявил председатель Walt Disney Studios Алан Хорн.

Отметим, что сейчас режиссер заканчивает работу над блокбастером "Первому игроку приготовиться", который выйдет на экраны в марте 2018 года.