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Таксист в Санкт-Петербурге взял за проезд с иностранного туриста 16 тысяч рублей. Он довез его от Зимнего дворца до отеля, расположенного на Стартовой улице, сообщает "Российская газета".

Инцидент случился в среду, 8 марта. Теперь полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Как пишет издание, отель действительно далеко расположен от центра города – возле Пулковского шоссе сразу за Кольцевой автодорогой. Но тем не менее таксист поднял цену примерно в 16 раз.

Когда водитель привез иностранца к отелю, он заблокировал двери и ждал оплаты проезда. При этом мужчине была выдана квитанция за оплату.

Между тем иностранец не растерялся, а обратился с заявлением в полицию.