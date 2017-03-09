Фото: om-saratov.ru

Полиция в Горном Алтае разбирается в обстоятельствах поджога гаража, который устроил 34-летний мужчина, поссорившись со своим отцом.

Как сообщили в республиканском МВД, к правоохранителям обратился житель села Дмитриевка. Согласно предварительной информации, между родителями и сыном произошла ссора.

После этого молодой мужчина, будучи нетрезвым и желая отомстить родителям, вышел во двор, облил гараж бензином и поджег его.

В итоге само строение, а также находившиеся внутри автомобиль ВАЗ-2110 и мотоблок были полностью уничтожены. По оценке собственников, сумма причиненного ущерба составила 180 тысяч рублей.

Злоумышленника доставили в полицию. Он признался в содеянном. По факту произошедшего вскоре будет принято правовое решение.