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Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич в интервью "Ленте.ру" жестко ответил на вопрос, как он относится к слову "патриотизм".

"Мне от слова "патриотизм" хочется пойти потошнить, понимаете?" — сказал музыкант. Таким образом он ответил на вопрос журналиста о том, "сохранился ли у него "патриотизм москвича".

Макаревич признался, что Москва очень сильно изменилась. Мало осталось от тех мест, где он раньше любил бывать.

"От любимых мест мало что осталось. Но, с другой стороны, пошел в "Гоголь-центр", заглянул за угол: какая-то потрясающая территория вроде "Винзавода", но не "Винзавод", — сказал лидер группы.

Отметим, в этом году группе "Машина времени" исполнилось 48 лет. Интервью было взято перед концертом, посвященном этому событию.

