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Синоптики прогнозируют в пятницу, 10 марта, в отдельных районах Алтайского края снегопады.
"В отдельных районах снег, на дорогах гололедица. В ночные и утренние часы местами в северных районах туман, изморозь", — говорится в сообщении регионального Гидрометцентра.
Днем по краю температура составит -3...-8 градусов, в предгорьях +3...-2 градуса. Ветер северо-восточный, два-семь метров в секунду.
В Барнауле без осадков, на дорогах гололедица. Днем в краевой столице -3...-5 градусов.
Ветер северо-восточный, до семи метров в секунду.
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