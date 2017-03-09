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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что Джон Хантсман, возможно, станет послом США в РФ. Об этом пишет Regnum.ru.

По словам представителя Кремля, Россия будет рада любому послу, который будет "убежденным сторонником идеи налаживания диалога между двумя странами".

Также Дмитрий Песков отметил, что выбор кандидата – это "внутреннее дело США". Пресс-секретарь подчеркнул, что Россия в это вмешиваться не собирается.

Как сообщалось ранее, должность посла США в России может получить республиканец Джон Хантсман, но официального подтверждения этой информации нет.